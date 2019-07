Za konec svetovnega prvenstva v Krakovu še bron Tineta Kanclerja

Zadnji dan kajakaških tekmovanj v Krakovu so bile na sporedu še preizkušnje svetovnega prvenstva v ekstremnem slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zelo uspešen teden za slovensko ekipo je v stilu zaključil Tine Kancler, ki je v konkurenci mlajših članov zasedel tretje mesto. V mladinski konkurenci je tekmoval Vid Oštrbenk in obstal v polfinalu.

Po zaključku svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah so se v nedeljo tekmovalke in tekmovalci pomerili še za naslove svetovnih prvakov in prvakinj v ekstremnem slalomu na divjih vodah, relativno mladi disciplini, ki nekoliko spominja na smučarski kros, saj se istočasno na progo poženejo po štirje tekmovalci oziroma tekmovalke.

Ekstremna tekma in vreme

Včerajšnji dobitnik bronaste kolajne v slalomu Vid Oštrbenk (levo) je uspešno napredoval vse do polfinala, kjer pa se je njegov pohod žal končal. Foto: Mitja Oštrbenk Ekstremna tokrat ni bila le tekma, temveč tudi vreme, saj so zaradi hude nevihte, ki se je razbesnela nad Krakovom, tekmovanje morali prekiniti za več kot eno uro, veter pa je neusmiljeno uničeval postavljeno prizorišče. Premor ni zmotil primorskega kajakaša in kanuista na divjih vodah. Tine Kancler je namreč v finalu kajakašev do 23 let ciljno linijo prečkal kot tretji in tako poskrbel za še eno kolajno slovenske ekipe v tem tednu, skupno peto.

Zmage in naslova svetovnega prvaka med mlajšimi člani se je veselil Rus Sergej Maimistov, drugi pa je bil Avstrijec Matthias Weger. V finalu je veslal še Švicar Dmitri Marx.

Oštrbenk do polfinala

Predstavnika smo imeli tudi v tekmi mladincev. Včerajšnji dobitnik bronaste kolajne v slalomu Vid Oštrbenk je uspešno napredoval vse do polfinala, kjer pa se je njegov pohod žal končal. Iz njegove polfinalne skupine sta v finale namreč napredovala Čeh Jakub Krejči in Rus Egor Smirnov. V končni razvrstitvi je Oštrbenk zasedel peto mesto. Naslov svetovnega mladinskega prvaka v ekstremnem slalomu na divjih vodah si je priveslal Britanec Etienne Chappell, drugi je bil Rus Egor Smirnov, tretji pa Nemec Jakob Hein.

V konkurenci kajakašic nismo imeli svojih predstavnic. Med mlajšimi članicami je zmagala Brazilka Ana Satila, pred Čehinjama Amalie Hilgertovo in Terezo Fišerovo, med mladinkami pa je svetovna prvakinja postala Američanka Evy Leibfarth, druga je bila Avstrijka Antonia Oschmautz, tretja pa Čehinja Katerina Bekova.

