Mladi slovenski kajakaši svetovni podprvaki! #video

Slovenska odprava se je razveselila srebrne kolajne že prvi tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu. Na sporedu so bile ekipne tekme v vseh kategorijah in obeh starostnih skupinah, slovensko reprezentanco so razveselili kajakaši Niko Testen, Žan Jakše in Vid Kuder Marušič, ki so v konkurenci do 23 let osvojili naslov svetovnih podprvakov.

Slovenski slalomisti Niko Testen, Vid Kuder Marušič in Žan Jakše, ki so že pred prvenstvom veljali za ene izmed favoritov za kolajno, so nekaj minut slavili naslov svetovnih prvakov v konkurenci mlajših članov. A nato so Francozom odvzeli dve kazenski sekundi, tako da so napredovali na prvo mesto, Slovenci pa so zdrsnili na drugo.

Sodniki se niso strinjali s protestom Slovencev

Slovenska ekipa je vložila protest zoper Francoze, saj so bili prepričani, da je eden izmed članov njihove kajakaške trojke namerno odrinil količek, kar bi po pravilih pomenilo 50 kazenskih sekund, ne dveh, a se sodniki s tem niso strinjali, tako da je na koncu ostalo pri drugem mestu slovenskih reprezentantov.

Svetovni prvaki so tako postali Mathurin Madore, Malo Quemenur in Pol Oulhen, Slovenci so prejeli srebrne kolajne, Španci David Llorente, Unai Nabaskues in Manuel Ochoa pa so bili tretji.

Vožnja srebrne slovenske trojice:

Šest slovenskih ekip v boju za najvišja mesta

V boju za najvišja mesta je bilo še šest slovenskih ekip. Na nedavnem evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane so kanuisti do 23 let Tine Kancler, Klemen Vidmar in Urh Turnšek osvojili kolajno, tokrat pa so preizkušnjo končali na devetem mestu. Tako kot na EP so bili najboljši Italijani, drugi so bili Slovaki, tretji pa Čehi. Mladinska ekipa kanuistov, v postavi Nejc Polenčič, Juš Javornik in Jaka Bernat je bila sedma. Prvaki so postali Francozi, pred Nemci in Britanci.

Naše kajakašice šeste, kanuistke sedme

V konkurenci kajakašic med mladinkami so bile Eva Alina Hočevar, Zala Zanoškar in Helena Domajnko šeste, zmagale so Francozinje pred Čehinjami in Britankami. Mlajše članice Lea Novak, Sara Belingar in Daša Grešak so v konkurenci kajakašic priveslale do enajstega mesta. Tudi v tej tekmi so slavile Francozinje, pred Čehinjami in Nemkami.

Kajakašic Eva Alina Hočevar (na sliki), Zala Zanoškar in Helena Domajnko so bile šeste. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Alja Kozorog, Lea Novak in Eva Alina Hočevar so nastopile v ekipni tekmi kanuistk do 23 let in zasedle sedmo mesto. Zlato je odšlo na Češko, srebro v Francijo, bron pa v Avstralijo.

Kot zadnji so se na progo podali še kajakaši v konkurenci mladincev. V tej ekipi so veslali Vid Oštrbenk, Lan Tominc in Ulan Valant in bili na koncu osmi. Svetovni mladinski prvaki so postali Britanci, drugi so bili Čehi, tretji pa Nemci.

Jutri se svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane nadaljuje s kvalifikacijskimi vožnjami kanuistov, kajakašic, kanuistk in kajakašev do 23 let.

