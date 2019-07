Najbolj si želi miru

Pred dobrima dvema tednoma je na domači tekmi svetovnega pokala v kajaku in kanuju na divjih vodah navduševala Eva Terčelj, ki je v Tacnu zasedla drugo mesto in med slovenskimi tekmovalkami na domači progi dosegla najboljši rezultat.

Foto: Nina Jelenc

Poleg tega, da je Eva Terčelj odlična športnica, je bila tudi zelo uspešna študentka. Ljubljančanka je namreč pred kratkim končala študij arhitekture, ki je ne želi postaviti povsem na stran, čeprav se je v zadnjem letu povsem posvetila športu.

"Kolikor mi čas dopušča, poskušam biti v stiku z arhitekturo. To se mi zdi pomembno. Službe oziroma resne zaposlitve nisem iskala, ker profesionalen šport in arhitektura ne gresta skupaj. Arhitektura je namreč takšna panoga, da zahteva celega človeka. Niti mi ne bi uspelo obojega usklajevati. Vseeno poskušam ostati v stiku. Stroka se razvija in ko enkrat 'padeš ven', je težko priti nazaj."

S svojo izobrazbo bi želela vrniti temu športu

Poklicna žilica ji vseeno ne da miru, tako da si rada ogleda kakšne stvari. A kot je dejala, se same kajakaške proge ne bi lotila. "Morda bi me bolj zanimala okoliška infrastruktura. V Sloveniji je to potencial, ampak da bi se ukvarjala samo s tem, bolj težko. Bi pa na neki način želela vrniti temu športu. Ne bom si zapirala vrat, morda se kdaj odpre kakšna priložnost," je razkrila naša sogovornica.

Pred tekmo svetovnega pokala v Tacnu, kjer je bila Eva odlična druga, smo se pogovarjali s taborom slovenske reprezentance. Zaupali so nam, da si Ljubljančanka pred tekmo najbolj želi miru, kar nam je v pogovoru zatrdila tudi sama. "Dam se v neki svoj svet in za nekaj časa pozabim, da sem na tekmi. Mislim, da mi to pomaga, ker po tem nisem tako nervozna, lažje pristopim k tekmi."

Eva Terčelj je na letošnjem svetovnem pokalu v Tacnu zasedla drugo mesto. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

O številkah ne želi razmišljati

Njeno drugo mesto v Tacnu ni bilo veliko presenečenje, saj je že pred tem kazala lepe rezultate. Na letošnjem evropskem prvenstvu v Pauju je bila peta in je dosegla najboljši rezultat na prvenstvu stare celine, a na stopničke se ji ni uspelo prebiti. Z osvojitvijo drugega mesta v Tacnu je med slovenskimi tekmovalkami v zgodovini Tacna dosegla najboljši rezultat.

"Do zdaj nisem razmišljala o številkah. Mislim, da se v to lahko prehitro zapleteš. Pomembno je, da imam dobre občutke in da dobim potrdilo, da dobro delujem takrat, ko je to najbolj potrebno," je povedala Eva, ki v zadnjem letu sodeluje z Jernejem Abramičem, našim nekdanjim vrhunskim tekmovalcem.

O olimpijskih igrah v Tokiu še ne želi razmišljati. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Ne želi se obremenjevati s kvalifikacijami

Terčeljeva ima za seboj tudi že nastop na olimpijskih igrah v Londonu. Zdaj počasi pogleduje proti olimpijskim igram v Tokiu, kjer se bosta za edino mesto udarili s trenutno poškodovano Uršo Kragelj.

"To je cilj, ki me motivira na treningih in tekmah. Do olimpijskih kvalifikacij se niti ne želim obremenjevati z olimpijskimi igrami. Predvsem si želim dobrih voženj in pokazati tisto, kar znam. Do takrat se ne želim obremenjevati s tem, saj bi s tem sebe postavljala še v težji položaj."