Nejc Polenčič svetovni mladinski prvak, Eva Alina Hočevar podprvakinja #video

Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu na Poljskem je v kanuju zablestel Nejc Polenčič, ki je priveslal do naslova svetovnega mladinskega prvaka. V ženskem kajaku pa je prav tako med mladinkami do kolajne prišla Eva Alina Hočevar, ki je bila druga.

Primorski kanuist Nejc Polenčič je nase opozarjal že v preteklih sezonah, a mu je na svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih doslej primanjkovalo nekaj športne sreče, tako da je finalne preizkušnje zaključeval tik pod zmagovalnim odrom. Tokrat je bilo drugače.

Vožnja Nejca Polenčiča:

S progo v Krakovu je opravil najhitreje izmed vseh finalistov, tako da tudi dva dotika nista ogrozila naskoka na svetovni vrh. Na koncu je za 75 stotink sekund ugnal Poljaka Szymona Nowobilskega, tretji pa je bil Francoz Adrien Fischer. V polfinalu smo imeli še dva slovenska kanuista. Juš Javornik je zasedel 17. mesto, Jaka Bernat pa po velikih težavah na progi 30.

Zmaga po dolgem čakanju

Eva Alina Hočevar in Nejc Polenčič s kolajnama iz Krakova. Foto: Tanja Hočevar Polenčič je na Poljskem poskrbel za izjemen uspeh, saj slovenski slalom na divjih vodah naslova svetovnega mladinskega prvaka med kanuisti ni slavil že od leta 1992, ko je na najvišjo stopničko stopil Simon Hočevar. V vmesnih letih so mladi kanuisti sicer osvajali kolajne na svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih, a so bile te srebrnega ali bronastega leska.

Od zlata jo je ločila dobra sekunda

Navdušenje se še ni poleglo, ko je za novo kolajno poskrbela Eva Alina Hočevar. Mlada divjevodašica je lani slavila naslov svetovne mladinske prvakinje v kajaku, tokrat pa je premoč priznala le češki tekmovalki Antonie Galuškovi. Evo je od nove zlate kolajne ločila sekunda in devet stotink. Na tretje mesto je priveslala Američanka Evy Leibfarth. Zala Zanoškar je svetovno mladinsko prvenstvo končala na 24. mestu, Helena Domajnko pa je bila 26.

Vožnja Eve Aline Hočevar:

Kancler veslal v polfinalu

Danes je tekmoval tudi Tine Kancler, ki je veslal v polfinalu kanuistov do 23 let. Preboj v finale mu žal ni uspel, tako da je v končni razvrstitvi zasedel 29. mesto. Svetovni prvak med mlajšimi člani je postal Francoz Nicolas Gestin, drugi je bil njegov rojak Lucas Roisin, tretji pa Irec Liam Jegou.

V konkurenci kajakašic do 23 let so vse Slovenke obstale v kvalifikacijah. Zmagala je članska evropska prvakinja Amalie Hilgertova s Češke, druga je bila Poljakinja Klaudia Zwolinska, tretja pa Nemka Selina Jones.

V soboto bodo v Krakovu na sporedu polfinalne in finalne vožnje kanuistk in kajakašev. V polfinalu bodo nastopili Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar, Niko Testen, Vid Kuder Marušič, Žan Jakše, Vid Oštrbenk, Lan Tominc in Ulan Valant.

