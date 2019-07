Mladinci zbirajo odličja na SP: Vid Oštrbenk bronast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

KRAKOV, SP V SLALOMU NA DIVJIH VODAH ZA MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE

Kajakaš čateškega kluba Vid Oštrbenk je na Poljskem priveslal do največjega uspeha v dosedanji karieri.

Foto: Tanja Hočevar

Tudi drugi dan posamičnih finalnih preizkušenj svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu na Poljskem se je slovenska odprava veselila kolajne. Zanjo je poskrbel kajakaš Vid Oštrbenk, ki je med mladinci zasedel tretje mesto. V finalu so veslali še kanuistka Eva Alina Hočevar ter kajakaša Žan Jakše med mlajšimi člani in Lan Tominc med mladinci.