V finalu težavnosti v Madridu le Rosa Rekar

Prepričljivo najboljša v polfinalu je bila Američanka Annie Sanders, ki je edina dosegla vrh. Za njo sta se zvrstili Italijanka Laura Rogora in Korejka Chaehyun Seo, obe z višino 46+. Rekar je tako kot četrtouvrščena Američanka Brooke Raboutou dosegla oceno 43+.

"Ni bilo tako vroče kot v dan prej in res sem se dobro počutila. Tudi smer mi je bila všeč, v enem delu me je skrbelo, ko pa sem šla čez to, sem nadaljevala sproščeno in borila sem se do konca. Morda bi se v končnici lahko še bolj optimalno postavila, a sem zadovoljna," je povedala edina slovenska finalistka z obljubo, da se bo v finalu borila do zadnjega.

Z 39+ je brez finala ostala olimpijka Mia Krampl, usoden pa je bil osmi dosežek v kvalifikacijah, saj je bila tam od nje boljša Belgijka Heloise Doumont, ki je bila šesta in skupno boljša.

"Po zadnjih dveh tekmah bi bilo čudno, če z nastopom ne bi bila zadovoljna. Končno sem lahko plezala sproščeno in pravim fokusom. Dobro sem šla v smer. S svojim plezanjem sem zadovoljna. Vse do zadnjih dveh gibov mi je šlo zelo dobro v smeri. Seveda mi je žal za finale, da bi postavila še tisto piko na i. A izid je spodbuden za naprej," je po današnjem nastopu povedala Krampl.

Z višino 39 je bila finalu blizu tudi Lučka Rakovec, na koncu 13., Lucija Tarkuš je bila 15. Sara Čopar je v kvalifikacijah osvojila 27. mesto.

V moški konkurenci je v polfinalu obstal Luka Potočar. Z oceno 42+ je bil 13., za finale je zadostoval dosežek 43+. V kvalifikacijah je Gorazd Jurekovič zasedel 54. mesto, Lovro Črep pa 57.

Najboljši v kvalifikacijah in polfinalu je bil Japonec Sotone Yoshida.

