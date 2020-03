Tudi prižig olimpijskega ognja brez javnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev je povezana z nevarnostjo epidemije novega koronavirusa. Že pred tem so kot preventivni ukrep predvideli sredino generalko brez javnosti, zdaj bo za javnost zaprt tudi osrednji dogodek.

Prižiganje olimpijskega ognja bo lahko spremljalo samo sto ljudi, članov Mednarodnega olimpijskega komiteja in prirediteljev iger v Tokiu, ki bodo dobili posebne dovolilnice.

Olimpijski ogenj se bo proti Japonski odpravil 19. marca. Foto: Reuters

Ogenj bo na Japonsko odpotoval 19. marca

Po prižigu plamenice bo ta ostala v Grčiji še teden dni. Grški del poti olimpijskega ognja bo predvidoma potekal prek 37 mest in 15 zgodovinskih krajev, dolg pa bo 3500 kilometrov. Plamenico bo prenašalo 600 tekačev. Tudi na tem področju so poostrili varnostne ukrepe in odpovedali spremljevalne prireditve. Ogenj bo nato na Japonsko odpotoval 19. marca.

V Tokiu pa so že sredi februarja vadili nošenje olimpijske bakle. Foto: Reuters

V Grčiji od nedelje velja odredba o izvedbi športnih prireditev brez gledalcev zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa, v tej državi imajo do nedelje 73 potrjenih primerov okužb.

Zaradi zdravstvenih razlogov so tudi Japonci že spremenili načrte, povezane z olimpijskim ognjem. Med drugim so zaradi varnosti opustili tudi prvotno načrtovano pot 140 japonskih otrok v Grčijo, od koder naj bi potem spremljali plamenico nazaj v domovino.

Po prihodu na Japonsko se bo pot plamenice začela 26. marca v prefekturi Fukushima, predvidoma bo obiskala vseh 47 prefektur in na olimpijski stadion v Tokiu po načrtih prispela 24. julija. Za zdaj zaradi koronavirusa še ne razmišljajo o spremembah trase.

Preberite še: