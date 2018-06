Dve Slovenki v polfinalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Tokiu se je po krajšem tekmovalnem premoru začela peta tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju. V Hachiojiu so se že končale ženske kvalifikacije, v katerih sta bili uspešni obe slovenski predstavnici Katja Kadić in Urška Repušič. Na današnjem sporedu bodo še moške kvalifikacije s prav tako slovensko udeležbo na startu. V moških kvalifikacijah se bodo za uvrstitev v polfinale potegovali Jernej Kruder, Gregor Vezonik in Anže Peharc.