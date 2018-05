Garnbretova še drugič osvojila Ljubljano, Nemec ugnal konkurente

Druga izdaja mednarodnega tekmovanja v balvanskem plezanju Triglav The Rock Ljubljana na Kongresnem trgu je minila v znamenju novega zmagoslavja Janje Garnbret. Korošica je ubranila lanski dosežek za še drugo zmago na tem tekmovanju. V moški konkurenci je ljubljansko zmago slavil Nemec Jan Hojer, slovenski adut Jernej Kruder je bil drugič drugi.

Janja Garnbret je spet pokorila vso konkurenco. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Množica, ki se je zvečer zbrala na Kongresnem trgu, je lahko uživala v plezalskem spektaklu, ki mu je bilo tokrat naklonjeno tudi lepo vreme ter sta šotor in streha nad tekmovalno steno v finalu ostala suha.

Ob sijajni spodbudi domačih navijačev in ljubiteljev vertikale je v finalu tekmovalo kar pet slovenskih predstavnikov.

Gromki vzkliki in aplavzi so spremljali nastope najboljših slovenskih plezalcev ta hip Garnbretove in Kruderja, ki sta navdušila s predstavama. Devetnajstletna Korošica, ki je del balvanske sezone izpustila zaradi mature, si je za ljubljansko tekmo vseeno vzela čas in oddih od šole.

Nalogo v finalu je opravila brezhibno z osvojenimi vrhovi štirih balvanskih smeri od štirih za drugo zaporedno zmago: "Tekma je bila res super, ker je prišlo veliko ljudi, vzdušje je bilo neverjetno in plezalci smo zelo uživali. Celotna organizacija je res na zavidljivi ravni. Tudi denarna nagrada je zelo dobrodošla. Osebno mi je bil v največji izziv prvi balvan, ko pa sem prebila led, sem samo še uživala." Nemec Jan Hojer je zmagal v moški konkurenci. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V moški konkurenci zmaga v Nemčijo, Kruder še drugič drugi

V finalu se je izkazal tudi 27-letni Kruder, vodilni v svetovnem pokalu v balvanih, ki je do vrha osvojil tri od štirih balvanov za drugo mesto v Ljubljani, drugi je bil tudi lani. Pri ženskah je bila druga Srbkinja Staša Gejo.

Zmagal je Nemec Jan Hojer, ki je imel prav tako tri vrhove, a nekoliko manj poskusov od Kruderja. Tretji je bil Italijan Gabriele Moroni."Tukaj mi je zelo všeč, sama postavitev tekmovanja v središče mesta, vzdušje, glasba, celoten spektakel. Upam, da se bo Triglav The Rock Ljubljana odvijal tudi prihodnje leto in leta zatem. Sam bi se želel vsekakor vrniti," je organizatorje pohvalil Hojer.

Jernej Kruder je še drugič končal na drugem mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Zelo sem zadovoljen. Na tej tekmi ni toliko pomembna zmaga, ampak spektakel, ki ga Ljubljana nudi. Tudi letos sem neizmerno užival, kar je vredno več, kot sama zmaga. Tekma je bila še boljša kot svetovni pokal, saj tu postavljavci lahko malce eksperimentirajo. Užival sem ob glasbi in publiki. Navijači so bili danes odločilni faktor," je razplet ocenil Kruder, sicer ambasador tega tekmovanja.

Razočarali niso tudi ostali slovenski finalisti. Vita Lukan je za lep ekipni uspeh domače zasedbe osvojila tretje mesto, Anže Peharc se je veselil četrtega mesta, Urška Repušič je slovenske finalne nastope sklenila na petem mestu.

Oba prvaka ljubljanske tekme sta si priplezala lepi denarni nagradi, vsakemu je pripadel ček v višini 5000 evrov. Drugouvrščena sta dobila ček v višini 3000 evrov, tretjeuvrščena pa ček za 1000 evrov.