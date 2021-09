To je slovenska štiriperesna deteljica za uvodno tekmo svetovnega pokala

Berlin bo konec tedna gostil uvodno tekmo svetovnega pokala 2021 v plavanju. Slovenske barve na tekmovanju bodo zastopali Katja in Nika Fain iz mariborskega Branika ter Peter John Stevens in Sašo Boškan iz kranjskega Triglava. Tekma je tudi prva plavalna prireditev Mednarodne plavalne zveze v obdobju pandemije covida-19.

Zaradi pomanjkanja tekem je odziv za nastop izjemen. Prijavljenih je 328 plavalcev iz 34 držav, kar obeta ostro konkurenco. Med drugim bo na startu sedem olimpijskih prvakov iz Tokia 2020.

Prva zvezdnica bo štirikratna olimpijska prvakinja

Prva zvezdnica bo štirikratna prvakinja iz Dežele vzhajajočega sonca, Avstralka Emma McKeon, ki je bila tudi najuspešnejša športnica na igrah. Spisek prvakov iz Tokia pa dopolnjujejo Kanadčanka Margaret MacNeil, Američanki Lydia Jacoby in Blake Pieroni, Avstralka Madison Wilson in Nemec Florian Wellbrock.

Tem je treba dodati prvaka v štafetnem plavanju, Američana Toma Shieldsa, ter prvaka s prejšnjih iger, Južnoafričana Chada le Closa in Avstralko Kyle Chalmers.

Za naštevanje vseh ni dovolj prostora, a na spisku so tekmovalci, ki so na svetovnih prvenstvih osvojili kar 51 zlatih odličij. Vsekakor pa velja izpostaviti še evropsko prvakinjo in svetovno rekorderko v 25-metrskem bazenu na 50 m hrbtno, Nizozemko Kiro Touissant, njeno rojakinjo in nosilko petih srebrnih odličij s SP Maike van der Waard in Avstrijca Felia Auböcka.

"Na trening tekmah je bil Stevens že zelo hiter in z zelo dobrimi nastopi se bo že lahko približal svojim osebnim rekordom." Foto: Vid Ponikvar

Tekma bo pokazala, v kakšni formi so letos slovenski plavalci

"Pred prvo pravo tekmo je težko razkriti pričakovanja. Jasno pa je, da bo tekma že pokazala, v kakšni formi so letos slovenski plavalci in kam lahko merijo s svojimi dosežki v prihajajoči sezoni. Ocene bodo nedvomno bolj natančne po nastopu," pred odhodom v Nemčijo pravi slovenski selektor Gorazd Podržavnik.

"Na trening tekmah je bil Stevens že zelo hiter in z zelo dobrimi nastopi se bo že lahko približal svojim osebnim rekordom. Za Saša Boškana lahko rečem, da se popolnoma usmerja v kravl, na 200 in 400 m mešano glede na prejšnje izide pričakujem osebne rekorde, lahko pa je zelo hiter. Če ne tukaj, pa čez teden dni v Budimpešti," vpogled v pripravljenost gorenjskega dela ekipe razkriva trener Luka Berdajs.

"Katja še ni v vrhunski formi, ni pa zelo daleč od osebnih rekordov." Foto: Anže Malovrh/STA

"Katja še ni v vrhunski formi, ni pa zelo daleč od osebnih rekordov"

Za sestri Fain skrbi Metka Sparavec: "Katja še ni v vrhunski formi, ni pa zelo daleč od osebnih rekordov. Vsekakor bo zanjo cilj vsaj finale. Drugače je pri Niki, ki v prvi vrsti nabira izkušnje, predvsem na 100 m mešano pa bi se jeseni morda lahko močno približala tudi reprezentančni normi za evropsko prvenstvo. Prvenstvo je blizu, zato to ni zastavljeni cilj, vsekakor pa je želja."

Že prihodnji teden na tekmi v Budimpešti se bosta ekipi pridružila še Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde in Jaka Pušnik iz ljubljanske Olimpije. Ljubljančan Primož Šenica Pavletić in Janja Šegel iz ravenskega Fužinarja pa se prihodnji teden odpravljata na priprave v Francijo.

