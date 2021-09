Kaj čaka slovensko plavalno elito pozimi?

Oktobra se bo začel zimski del plavalne sezone. Po dolgem času bo Slovenijo jeseni del reprezentance zastopal tudi v svetovnem pokalu. Vrhunec zimskega dela pa bosta evropsko in svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Zaradi lanskih sprememb v tekmovanjih koledarjih, ki so posledica odpovedi zaradi pandemije covida-19, novembra v ruskem Kazanu plavalce čaka EP v kratkem bazenu, tik pred novim letom pa se bo elita zbrala še na SP v Abu Dabiju.

Na seznamu selektorja Gorazda Podržavnika za nastop na EP so ta čas olimpijki Janja Šegel in Katja Fain iz ravenskega oziroma mariborskega kluba, radovljiška "Američanka" Tjaša Pintar, Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde, Fužinarjeva Daša Tušek, plavalec Ljubljane Primož Pavletič Šenica ter Sašo Boškan in Peter John Stevens iz Triglava.

Krajši premor si je vzel mariborski olimpijec Martin Bau, Neža Klančar pa po sanaciji poškodbe vnovič pospešeno trenira, a kljub normi za EP bržkone še ne bo nared. Ni skrivnost, da selektor Podržavnik vsaj za EP išče četrto članico štafete, ki bi zapolnila vrzel ob odsotnosti Klančarjeve.

Katera plavalka bo v slovenski štafeti vskočila namesto Neže Klančar? Foto: Vid Ponikvar

Uvod v zimsko sezono 2021/22 pa bodo svetovni pokali. Za tekmi v prvih dveh oktobrskih koncih tedna v Berlinu in Budimpešti so prijavljeni Fainova, Stevens, Boškan in Vozlova. Stevens in Fainova si želita tudi nastope v Dohi in Kazanu.

Šeglova je jeseni uspešno začela sezono v ligi ISL in že dosegla tudi nov slovenski rekord na 100 m prosto, zato bo oktobra odšla na višinske priprave v Francijo, kjer se ji bo pridružil tudi Primož Šenica Pavletič.

"Lahko potrdim le uvod v sezono. Za tekmi svetovnega pokala v emiratih in Rusiji velja, da bodo morali plavalci z rezultati v Berlinu in Budimpešti najprej potrditi formo za naslednje tekme. Enako velja za SP. Tja bodo šli tisti, ki bodo prepričali z dosežki na EP," pa pred prvimi tekmami slovenski eliti v bazenih še sporoča Podržavnik.