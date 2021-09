Olimpijska prvakinja iz Tokia hospitalizirana zaradi covida-19

Pod fotografijo iz bolniške sobe je Wilsonova, ki je v Neaplju želela tekmovati na mednarodni plavalni ligi (ISL), zapisala, da ima izjemno smolo.

"Počutim se, da imam res smolo, vendar verjamem, da je to še en klic k prebujenju. Covid-19 je resna stvar in ko pride do okužbe, lahko zelo močno zadene. Bila bi neumna, če ne bi priznala, da me je bilo strah," je zapisala Wilsonova, dvakratna olimpijska prvakinja s štafeto (2016, 2020) ter bronasta na 4x200 v Tokiu.

Avstralsko plavalko so po potrjeni okužbi odpeljali v bolnišnico na nadaljnje opazovanje.

Wilsonova je bila del zlate avstralske štafete v Tokiu 4x100 metrov. Foto: Guliverimage

Wilsonova meni, da je okužbo kljub cepljenju in upoštevanju ukrepov bržkone staknila zato, ker je po dolgih pripravah na Tokio in olimpijskih bojih tako fizično kot psihično povsem izčrpana, kar jo je po njenem naredilo bolj dovzetno za okužbo.

"Vzela si bom nekaj časa za počitek in prepričana sem, da bom kmalu spet 'fit'," je še zapisala.