"Tekmovanje na evropskem prvenstvu je dodatna spodbuda za razvoj slovenskega TeamGyma, ki smo ga z veliko entuziazma, podpore otrok in staršev ponovno obudili v našem prostoru," je po vrnitvi iz Portugalske povedal eden glavnih trenerjev te mlade ekipe Ričard Crnjac. Moška članska ekipa se je domov vrnila s šestim mestom v finalu, kar je lep uspeh. Tudi ob dejstvu, da v slovenskem prostoru manjka primerna dvorana za tovrstni šport. A ženeta jih zagnanost in skupinsko delo, kjer celotna ekipa diha kot eno.

"Kot država smo na Portugalskem pokazali ogromno," je po tekmovanju treh ekip - ženske mladinske, ženske članske in moške članske - povedal Ričard Crnjac, trener iz Športnega društva GIB Šiška: "Fantje so bili odlični, v finalu so bili šesti. Mladinski ženski ekipi so stopničke ušle za las. A že prihodnje leto lahko na evropskem prvenstvu v Luksemburgu dokažejo, da se lahko uvrstijo višje."

TeamGym v Sloveniji napreduje, zanimanja je iz leto v leto več. Trenerji in telovadci si najbolj želijo primerne dvorane za zahtevne treninge. Foto: European Gymnastics

TeamGym oziroma skupinske akrobatske sestave so ena izmed mlajših športnih panog v gimnastiki, kjer tekmovalci z vrhunskim skupinskim sodelovanjem in akrobacijami tekmujejo v treh disciplinah - parterni sestavi, mali prožni ponjavi in na akrobatski stezi. V primerjavi s športno gimnastiko je to izključno skupinski šport, kjer sodniki v omenjenih disciplinah ocenjujejo težavnost in izvedbo, pri parterni sestavi še usklajenost tekmovalcev. Ekipo sestavlja od osem do 12 tekmovalk oziroma tekmovalcev, tekmuje jih deset. Na mali prožni ponjavi in akrobatski stezi šest tekmovalcev izvede tri serije skokov, vse pa spremlja glasba.

Bili so začudeni in presenečeni. Na Portugalskem vseh 32 športnikov.

"Med pogovorom s trenerji iz drugih držav so nas vprašali, koliko telovadcev TeamGym trenira v Sloveniji. Dejali smo, da smo tukaj vsi. Na evropsko prvenstvo smo pripeljali tri ekipe, vseh 32 članov, ki se ukvarjajo s tem športom pri nas," je poudaril Crnjac. Za primerjavo, Nemčija je z 80 milijoni prebivalcev tekmovala z eno ekipo, Italija s 60 milijoni prebivalcev je na Portugalsko prišla z dvema ekipama.

"To samo dokazuje našo vztrajnost, da smo udeležbo na evropskem prvenstvu lahko omogočili vsem, ki trenirajo TeamGym," je še poudaril, pa čeprav je ta panoga v slovenskem prostoru šele na začetku svoje poti.

To športno panogo, ki se je leta 1979 razvila v Skandinaviji, je kot obliko tekmovanja uvedla Evropska gimnastična zveza. Foto: European Gymnastics

Prvo uradno evropsko tekmovanje je bilo šele leta 1996, a že leto pred tem je Slovenija s svojo mešano ekipo telovadk iz ŠD GIB Šiška in telovadcev ŠD Moste tekmovala na neuradnem evropskem prvenstvu v Atenah, kjer se je uvrstila na tretje mesto. Žal je ta šport v slovenskem prostoru takrat ostal precej nepoznan.

"Kot domačini 11. evropskega prvenstva v TeamGymu smo se v Mariboru leta 2016 dokazali kot odličen organizator. Šlo je za velik in obiskan dogodek," se spomni Crnjac. Z 800 udeleženci iz 14 držav je bilo to tudi najštevilčnejše TeamGym prvenstvo, saj je na njem sodelovalo kar 45 ekip. Pred tem je bilo leta 2014 na prvenstvu na Islandiji 42 ekip iz 14 držav.

Članov vedno več, podpora staršev ogromna

V zadnjih letih je zanimanja za TeamGym vse več, z razvojem gimnastične sekcije in novimi člani v TeamGymu danes trenirajo telovadci iz sedmih klubov (ŠD GIB Šiška in ŠD FlipCapris, Športni klub Salto Koper, Goriško gimnastično društvo Nova Gorica, ŠD Partizan Ravne na Koroškem, ŠD Sokol Bežigrad in Gimnastično društvo Novo mesto).

"Upam, da se nam prihodnje leto pridružijo še trije klubi. Ob tem gre velika zahvala staršem, saj brez njihove podpore ne bi zmogli. Treningi so večinoma v Šiški in na Obali in gre za velik logistični zalogaj. Želeli bi si tudi specializirano dvorano z visokimi stropi, specifičnim orodjem in akrobatsko stezo, ki je v bližini nimamo, najbližja možnost primernih treningov je čez mejo, v Gorici. Nekateri so se z akrobatsko stezo celo prvič srečali pred kratkim na Portugalskem," je dodal Crnjac, ki si želi tudi več podpore odločevalcev.

Pri organizaciji in delni finančni podpori za sodelovanje na evropskem prvenstvu na Portugalskem so hvaležni tudi Gimnastični zvezi Slovenije, a največ so prispevali starši tekmovalcev.

Nesebična pomoč in volontersko treniranje

V TeamGym ekipi sodelujejo štirje trenerji, Danimir Azirović iz ŠD FlipCapris iz Kopra, Katarina Bolković Šinkovec iz ŠD GIB Šiška iz Ljubljane ter Vesna Stare Crnjac in Ričard Crnjac iz ŠD GIB Šiška. Na novo se jim je pridružil Jaka Kralj, nekdanji član ŠD Moste, za koreografije skrbita Nataša Lovše Pepelnak in Kristina Slapernik, ki je za tekmovanje na Portugalskem ustvarila moško parterno vajo, sodelujejo tudi z mednarodno sodnico Tino Žlender.

"Mnogi za vseh 32 duš delajo brezplačno in nesebično žrtvujejo svoj prosti čas, saj običajno treniramo med konci tedna," še pravi Crnjac, ki s ponosom zre v prihodnost tega športa.

"Največja želja seveda je, da TeamGym postane uradna športna disciplina, a ta odločitev je v rokah Olimpijskega komiteja Slovenije na pobudo panožne športne zveze. Tako bi bili vsi tekmovalci lahko deležni kategorizacij kot v preostalih slovenskih športih. Nismo še tako daleč, a entuziazem je ogromen in dokazali smo, da se je Slovenija povezala še v eni športni panogi."