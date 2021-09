Padla z gredi, pa vseeno zasedla peto mesto

Hribarjeva si je finale na gredi pritelovadila celo z drugo oceno kvalifikacij, vendar pa je danes padla z gredi, tako da je bilo sanj o preboju na zmagovalni oder konec. Kljub padcu je zasedla peto mesto. Zmagala je Kanadčanka Cassandra Lee s 13,050 točke.

V prvi finalni odločitvi zadnjega dne štiridnevnega svetovnega pokala so se telovadci pomerili na preskoku, zmago pa je slavil Izraelec Andrey Medvedev s 14,800 točke.

Do konca gimnastičnega konca tedna so še tri finalne odločitve; telovadci se bodo pomerili še na bradlji in drogu, nekdaj paradnih orodjih slovenskih šampionov Mitje Petkovška in Aljaža Pegana, telovadke pa v finalu parterja, kjer bo v luči priprav na jesensko svetovno prvenstvo na Japonskem še v svojem tretjem finalu tega pokala nastopila Hribarjeva.

Prve končne odločitve svetovnega izziva na slovenski obali so se sicer v soboto končale z zmago za domači tabor, saj je Tjaša Kysselef na preskoku ugnala vso konkurenco. Hribarjeva je bila tretja na dvovišinski bradlji, Sašo Bertoncelj, ki je še zadnjič v karieri nastopil pred domačim občinstvom, pa je bil šesti na konju z ročaji.

