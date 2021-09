Trije Slovenci zanesljivo v finale

Z današnjimi kvalifikacijskimi nastopi se je v Kopru začel svetovni pokal v športni gimnastiki. Za uspešen slovenski začetek štiridnevnega tekmovanja - v petek sledi drugi dan kvalifikacij, v soboto in nedeljo pa finali po orodjih - so poskrbeli Tjaša Kysselef, Lucija Hribar in Sašo Bertoncelj, ki so si pritelovadili finalne nastope.

Kysselefova je v kvalifikacijah preskoka, kjer je nastopilo 11 telovadk, prejela drugo oceno tekmovanja 13,625 točke, in se zanesljivo prebila v sobotni boj za odličja. Malenkost boljšo oceno je danes od nje prejela le madžarska tekmica Maria Csenge Bacskay (13,675).

Najboljša slovenska telovadka je po današnjem tekmovanju za STA povedala, da je imela po dolgem času kljub dolgoletnim izkušnjam z največjih tekmovanj presenetljivo veliko treme pred nastopom.

"Priznam, treme je bilo kar veliko. Niti ne vem prav dobro, zakaj? Bržčas zato, ker sem imela zadnje tedne precej borbo sama s seboj, kaj sploh hočem. Nisem verjela, če še sodim med najboljše. Poleg tega se je končal olimpijski cikel, nisem bila prepričana, če še želim trenirati in tekmovati na najvišji ravni," je uvodoma dejala 28-letna slovenska reprezentantka, ki je po odhodu Teje Belak na porodniško - medtem je že rodila dečka - uspešno prevzela taktirko kapetanke slovenske ženske vrste.

"A danes se je razpletlo na najboljši možen način. Že po prvem nastopu sem vedela, da je to to. Zdaj vem, da sodim zraven, da si to želim in sem pripravljena delati celo sezono," je o svoji pomembni današnji ugotovitvi dejala Kysselefova in dodala, da že komaj čaka na sobotni boj za kolajne.

"Za sobotni finale imam še rezerve, pri skoku bom dodala pol obrata, in komaj že čakam na nastop. Zelo sem vesela, da mi je danes uspelo. Tudi dejstvo, da smo jesenski del sezone lahko začeli doma, mi je prišlo zelo prav," je še povedala Ljubljančanka in dodala: "Moja edina želja za danes je bila, da bi uspešno prebila led. Današnja tekma pa je bila zame še bolj posebna, saj sem dobila tudi potrditev, da je gimnastika še vedno moja ljubezen."

Lucija Hribar do najboljše ocene kariere na dvovišinski bradlji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi Hribarjeva se je izkazala v današnjih kvalifikacijah na dvovišinski bradlji, saj je za prikazano prejela oceno 12,750 točke, kar je njena najboljša ocena v karieri na tem orodju. Skupno je bila to tretja ocena kvalifikacijskega tekmovanja, tako da si je tudi 19-letna telovadka priborila sobotni finale.

Želel si je domačega finala

Za uspešen slovenski dan na obali je poskrbel še Bertoncelj v kvalifikacijah konja z ročaji, četudi je skoraj do zadnjega nastopa tekmecev trepetal, ali bo ocena 13,600 dovolj za finale. Na koncu si je izkušeni Škofjeločan finale pritelovadil s šesto oceno. Kvalifikacije na tem orodju pa so pripadle Hrvatu Filipu Udeju (14,200). Sašo Bertoncelj, ki še zadnjič tekmuje v Kopru, si je pritelovadil šesto oceno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Prikazal sem klasično sestavo za kvalifikacije, ki sploh ni bila tako slaba. A na koncu se je kar nabralo majhnih napak, temu primerna je bila tudi ocena. Sprva me je vseeno presenetilo, da je tako nizka, a so sodniki ubrali res strog kriterij in ga držali do konca. Super," je svoj nastop uvodoma za STA pospremil Bertoncelj in priznal, da je bil letos še pod večjim pritiskom, saj gre za njegovo zadnjo tekmo pred domačimi navijači, zato si je res želel preboj med najboljših osem, ki se bodo borili za kolajne.

"Ker je to moja zadnja sezona, sem si toliko bolj želel finala doma. Nenazadnje tudi zato, ker sem se na vseh domačih svetovnih pokalih doslej, na katerih sem tekmoval, uvrstil v finale. Tekmoval sem na vseh z izjemo leta 2019, ko sem bil poškodovan. Lani pa je tekma zaradi koronske pandemije odpadla. To pa je lepa statistika," je ob 16. izvedbi svetovnega pokala še povedal 37-letni telovadec.

Danes so od Slovencev nastopili še Lara Crnjac na dvovišinski bradlji, ki je bila z 10,100 točke 15., Nikolaj Božič je bil z 12,200 na parterju 30., Luka Kišek pa z 11,200 na konju z ročaji 32.

V petek je v Kopru na sporedu drugi dan kvalifikacijskih bojev.