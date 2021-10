Rusinje najboljše na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusinje so na 38. svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Kitakyushuju na Japonskem osvojile zlato medaljo v ekipnem mnogoboju. V finalu so osvojile 88,350 točke. Druge so bile Italijanke (86,000), tretje pa Belorusinje (85,400).