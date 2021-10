Telovadci Peganu izkazali zaupanje za opravljeno delo

Nekdanji slovenski gimnastični as Aljaž Pegan bo še naprej predstavnik športnikov v izvršnem odboru Mednarodne gimnastične zveze (Fig). Ob robu 50. svetovnega prvenstva v japonskem Kitakyushuju so namreč potekale volitve, telovadci pa so Peganu izkazali zaupanje za opravljeno delo, saj so ga izvolili za še en mandat.