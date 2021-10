Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v gimnastiki v japonskem Kitakyushuju so danes končali tekmovanje v mnogoboju v moški konkurenci. Naslov svetovnega prvaka si je zagotovil Kitajec Zhang Boheng, ki je ugnal svežega olimpijskega prvaka in prvega aduta za zlato, domačina Daikija Hashimota.

Na koncu je o zlatu in srebru odločalo le 17 tisočink točke, saj je prvak zbral 87,981 točke, srebrni Japonec pa 87,964. Tretji je bil Ukrajinec Ilija Kovtun s 84,899 točke.

Zhang ni dobil priložnosti za nastop na olimpijskih igrah v kitajski ekipi, zdaj pa je na svojem prvem velikem tekmovanju prišel do zlata, potem ko je na zadnjem orodju, drogu, kjer je Hashimoto poleti v Tokiu osvojil naslov olimpijskega prvaka, zadržal minimalno prednost. Hashimoto je bil sicer na tem orodju boljši, skupno pa ni zbral dovolj točk, da bi po OI slavil še na SP.

Zlata medalja Zhanga je prva za Kitajsko v mnogoboju na SP po letu 2017, ko je bil prvi Xiao Ruoteng.

V ženski konkurenci je bila v četrtek v mnogoboju najboljša Rusinja Angelina Melnikova. V soboto in nedeljo bodo na SP na Japonskem potekali še boji za medalje na posameznih orodjih.

Na SP na Japonskem so nastopili trije slovenski telovadci, a so vsi ostali brez finalnih nastopov. V kvalifikacijah mnogoboja je Lucija Hribar končala na 38. mestu, Tjaša Kysselef je bila 14. na preskoku in 81. na gredi, Sašo Bertoncelj pa v svojem zadnjem nastopu v karieri 15. na konju z ročaji.

