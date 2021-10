Angelina Melnikova nova kraljica mnogoboja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Telovadka Angelina Melnikova je na 50. svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v japonskem Kitakyushuju osvojila naslov svetovne prvakinje. Enaindvajsetletna Rusinja, ki je bila najboljša že v kvalifikacijah, je v današnjem finalu mnogoboja s 56,632 točke slavila zmago pred Američankama Leanne Wong (56,340) in Kayla di Cello (54,566).

Melnikova, ki je na olimpijskih igrah Tokio 2020 z ekipo postala olimpijska prvakinja, v mnogoboju pa je bila v Tokiu bronasta, je dobra dva meseca na Japonskem dosegla še en velik uspeh. Svoj program je opravila zanesljivo, brez velike napake, in se prvič v karieri veselila najprestižnejše zmage v športni gimnastiki.

V odsotnosti superzvezdnice Simone Biles; Američanka si je po olimpijskih igrah vzela premor in za zdaj še ni športu dokončno pomahala v slovo, ter olimpijske prvakinje Sunise Lee, sta uspešno nastopili njuni rojakinji Wongova na drugem in Di Cellova na tretjem mestu.

Bilesova je sicer od leta 2013 osvojila vse mnogobojske krone na SP.

Tekmo je zaznamoval tudi grd padec domačinke Hitomi Hatakeda, ki si je finale mnogoboja pritelovadila s četrtim dosežkom kvalifikacij. Po hudi poškodbi hrbta na treningu pred tekmo je morala nesrečna telovadka odpovedati današnji nastop.

Hatakeda je padla z dvovišinske bradlje, zdravniki pa so ji diagnosticirali poškodbo osrednje hrbtenjače in podplutbe vretenc. Iz Japonske zveze so danes sporočili, da je pri zavesti, več informacij glede njenega zdravstvenega stanja pa za zdaj ni znanih.

V kvalifikacijah mnogoboja je nastopila tudi slovenska telovadka Lucija Hribar, ki je imela lepo priložnost za današnji finale, vendar jo je po padcih z bradlje in gredi zapravila. Tekmo je končala na 38. mestu.

V petek je na sporedu moški finale mnogoboja. Prvi favorit je olimpijski prvak, domačin Daiki Hashimoto.

Izidi, finale mnogoboja (ženske): 1. Angelina Melnikova (Rus) 56,632 točke 2. Leanne Wong (ZDA) 56,340 3. Kayla di Cello (ZDA) 54,566 4. Vladislava Urazova (Rus) 53,598 5. Naomi Visser (Niz) 52,832 ...

