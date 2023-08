Sestra in brat Maček brez vidne uvrstitve v Bakuju

Slovenska strelca Jasmina in Boštjan Maček sta na svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojila 28. mesto na mešani ekipni tekmi v trapu. Sestra in brat iz Prekmurja sta zadela 132 od 150 letečih tarč.

Na današnji ekipni preizkušnji v azerbajdžanski prestolnici je bil uspešnejši 51-letni Boštjan Maček. V treh serijah je zadel 71, njegova osem let mlajša sestra pa 61 glinastih golobov.

V kvalifikacijskem delu so bili najbolj natančni Američana Rachel Leighanne Tozier in Derrick Scott Mein ter Portugalca Maria Ines Coelho de Barros in Joao Azevedos, obe reprezentančni navezi sta imeli po 142 zadetkov. Finalni del bo na sporedu v popoldanskih urah.

Na dvodnevni posamični tekmi v trapu se je najbolj izkazal Denis Vatovec, ki je zadel 120 od 125 letečih tarč, kar mu je na koncu navrglo uvrstitev na 31. mesto.

Maček je vse možnosti za visoko uvrstitev zapravil prvi dan tekmovanja, s 100-odstotnim izkupičkom v zadnjih dveh serijah in skupno 117 zadetimi glinastimi golobi pa je osvojil 67. mesto. Tretji slovenski predstavnik Tomaž Blazinšek (114) je bil 107. V moškem finalu je slavil olimpijski prvak iz Londona 2012 - Hrvat Giovanni Cernogoraz.

Slovenija (351) je moško ekipno tekmo končala na 16. mestu. Zmagale so ZDA (368) pred Italijo (367) in Češko (365).

Jasmina Maček Foto: Vid Ponikvar

Edina slovenska predstavnica v trapu Jasmina Maček je v petih serijah zadela 102 leteče tarče in tekmo končala na 71. mestu. Zlato kolajno je osvojila Yi Chun Lin iz Tajvana.

V soboto bo moška in ženska tekma v disciplini standardna puška 300 metrov, slovenske barve bosta zastopala Robert Markoja in Urška Kuharič. V nedeljo in ponedeljek bosta na sporedu še tekmi v velikokalibrski puški v ležečem in trojnem položaju na 300 metrov, poleg Markoje in Kuharič bo na strelsko črto stopil še Rajmond Debevec.