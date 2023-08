Jože Čeper 11. na SP s standardno pištolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestindvajsetletni strelec iz Gornjih Ležeč, edini slovenski predstavnik s pištolo na letošnjem svetovnem prvenstvu v zračnem, malokalibrskem in velikokalibrskem orožju ter puški šibrenici v glavnem mestu Azerbajdžanu, je zadel 567 krogov. Zlato kolajno je osvojil Indijec Singh Amanpreet (577), srebrno Korejec Gunhyeok Lee, bronasto pa Francoz Kevin Chapon (oba 574).

Osemindvajsetletna Ormožanka Kuharič se je v konkurenci 63 strelk s 619,7 kroga uvrstila v zgornjo polovico razpredelnice. Na zmagovalni oder so se povzpele tekmovalke iz stare celine, zmagala je Švicarka Anja Senti (627,7), druga je bila Finka Marianne Palo (626,1), tretja pa Nemka Jolyn Beer (625,4).

Za tekmovalkami in tekmovalci v olimpijskem trapu je "prva polovica" tekme. Prireditelji tekmovanja so kljub hudi vročini - danes so v Bakuju namerili 36 stopinj Celzija - na strelskem poligonu brez nadstreškov izpeljali vse tri načrtovane serije strelov.

Od treh slovenskih strelcev je po treh serijah v najboljšem položaju Denis Vatovec, ki je zadel 71 od 75 letečih tarč. Primorec je v konkurenci 136 strelcev trenutno na 57. mestu. Manj natančna sta bila njegova reprezentančna sotekmovalca: Tomaž Blazinšek (68) je na 102., Boštjan Maček (67) pa na 109. mestu.

Na vrhu razpredelnice so Kuvajtčan Khaled Almudaf, Hrvat Giovanni Cernogoraz, Čeh Jiri Liptak, Američan Derrick Scott Mein, Avstralec Mitchell Iles in Španec Andres Garcia, ki so zadeli vseh 75 letečih tarč.

V ekipni konkurenci so po treh serijah v vodstvu Američani in Turki (222), Slovenci (206) so trenutno na 25. mestu.

Edina slovenska predstavnica Jasmina Maček (64) je po treh serijah strelov na 60. mestu. Prvi dan tekmovanja je bila med 75 strelkami 100-odstotna le olimpijska prvakinja iz Londona 2012 ter trikratna svetovna prvakinja - Italijanka Jessica Rossi.

V četrtek bosta na sporedu še dve seriji strelov ter finale najboljših šestih strelk in strelcev iz kvalifikacijskega dela tekmovanja.

