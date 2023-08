Slovenske strelke desete na ekipni tekmi SP v Bakuju

Zlato kolajno so z novim svetovnim rekordom osvojile ameriške strelke Sagan Maddalena, Mary Carolynn Tucker in Sarah Beard (1774). Za njimi so se uvrstile Kitajke (1773) in Norvežanke (1767).

Vse tri slovenske strelke so se iz eliminacijskega dela, ki je štel za ekipno tekmo, prebile na glavno posamično preizkušnjo, kjer je nastopilo 70 strelk. Med njimi je bila najbolj natančna Dvoršak, ki je zadela 582 krogov, od tega 196 v klečečem, 194 v ležečem in 192 v stoječem položaju, kar je na koncu zadostovalo za 32. mesto.

Kuharič je s 581 krogi (194 kleče, 198 leže in 189 stoje) zasedla 36., Jerovšek pa s 574 krogi (190 kleče, 196 leže in 188 stoje) 63. mesto.

V kvalifikacijah je bila najboljša Korejka Eunseo Lee s 591 krogi, finale osmih najboljših strelk pa bo na sporedu v poznih popoldanskih urah.

Na strelsko črto je stopil tudi Jože Čeper. Edini slovenski tekmovalec s pištolo v azerbajdžanski prestolnici je v disciplini hitrostrelna pištola 25 metrov po treh serijah z 280 zadetimi krogi na 57. mestu, v torek pa so pred njim še tri serije strelov.

