Živa Dvoršak prekratka

Dvoršak je sijajno odprla tekmo v azerbajdžanski prestolnici. Po uvodnih dveh serijah, ko je zadela 105,0 in 105,8 kroga, je bila na visokem četrtem mestu v konkurenci 140 tekmovalk. Za trikratno olimpijko iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021 je bila "usodna" tretja serija, po 103,3 kroga je zdrsnila na 20. mesto, po 105,7, 104,1 in 105,6 kroga pa napredovala na končno 14. mesto.

Na današnji tekmi sta nastopili še dve slovenski strelki. Urška Hrašovec je s 625,3 kroga zasedla 61., Sonja Benčina pa s 617,1 kroga 117. mesto.

Slovenija je na ekipni tekmi s 1871,9 kroga osvojila 22. mesto. Zmagala je Indija (1895,9) pred Kitajsko (1893,7) in Nemčijo (1887,5).

V tej disciplini je nastopil tudi Luka Lukić. Mladi strelec iz Trzina je zadel 617,8 kroga, kar mu je v konkurenci 131 strelcev navrglo 97. mesto.

Na veliko sceno sta danes stopili tudi Denis Bola Ujčič in Jagoda Tkalec v olimpijski disciplini pištola 25 metrov. V natančnem delu je bila boljša Tkalec, ki je s 287 zadetimi krogi na 35. mestu, medtem ko je Bola Ujčič s 283 krogi na 75. mestu. Obe naši strelki v nedeljo čaka še nastop v hitrostrelnem programu.

V nedeljo bosta nastopila tudi legendarni Rajmond Debevec in Robert Markoja, pred izkušenima slovenskima strelcema je tekma v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.