Slovenski strelci v lov za olimpijske kvote

Med članicami s puško bodo tekmovale Urška Hrašovec, Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek, Sonja Benčina in Živa Dvoršak, med člani pa Luka Lukić in Blaž Lužar. V moški članski konkurenci s pištolo bo Slovenijo zastopal Jože Čeper.

V mladinski konkurenci bodo med dekleti s puško tekmovale Hana Strakušek, Tjaša Kužnik in Nika Skubic, med mladinci pa Maksimilijan Žarić. V tej starostni kategoriji bo s pištolo sodelovala Manja Slak.

"Cilji so visoki, ker se v vsaki disciplini delita po dve olimpijski kvoti. Tretjina tekmovalcev v vsaki disciplini gre po olimpijsko kvoto, tako da bo boj hud. Rezultati verjetno ne bodo tako visoki kot na svetovnih pokalih, ker gre vendarle za EP in se bodo roke malo boj tresle," je v pogovoru za STA dejala vodja reprezentance Andreja Vlah.

Ta je priznala, da bodo roke verjetno nemirnejše tudi v slovenski vrsti. "Seveda se bo kaj zatreslo, želje so velike. Vsak član si želi olimpijsko kvoto ali priti do 16. mesta, ker ta uvrstitev na EP prinaša kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije in kasnejše bonitete," je o konkretnejših ciljih spregovorila Vlahova in dodala, da bo težko, saj so pri nekaterih slovenskih tekmovalcih prisotna dnevna nihanja. "Gre ali pa ne," je dodala Vlahova.

Ta je pojasnila, da bo lov na olimpijske kvote mogoč še na olimpijskih kvalifikacijah v Riu de Janeiru, na 25 in 50 metrov pa se bo olimpijski lov končal v Osijeku.

Je pa Vlahova poudarila, da so imeli ogromno priprav, med najstalnejšimi sta v zadnjem obdobju Klavdija Jerovšek in Urška Hrašovec, in da na treningih vsi dosegajo dobre izide, te pa je treba presneti na tekmo.

Kar zadeva te desetmetrske discipline, Vlahova pravi še, da pravih izgovorov ni, saj so v Sloveniji za takšno streljanje odlični pogoji.