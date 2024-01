Živa Dvoršak 20. v kraljevski disciplini v Kairu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelka Živa Dvoršak je na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v Kairu zasedla 20. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Dvaintridesetletna Ljubljančanka je zadela 584 krogov, od tega 197 v ležečem, 195 v klečečem in 192 v stoječem položaju.

Poleg trikratne olimpijke iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021, ki še nima kvote za letošnje igre v Parizu, sta nastopili še dve njeni reprezentančni sotekmovalki. Urška Hrašovec je s 581 krogi (196 kleče, 190 leže in 195 stoje) zasedla 38., Urška Kuharič pa s 578 krogi (194 kleče, 196 leže in 188 stoje) 51. mesto.

V prvem delu tekmovanja sta bili najbolj natančni Britanka Seonaid McIntosh in Švicarka Emely Jaegi, ki sta zadeli po 589 krogov, v finalu osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela pa je McIntosheva zasenčila tekmice in zmagala s 469,3 kroga. Druga je bila Švicarka Chiara Leone s 464,5, tretja pa Jaegijeva s 453,2 kroga.

Na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v Egiptu je najboljši slovenski izid dosegla Jasmina Maček. V olimpijskem trapu je osvojila enajsto, njena reprezentančna kolegica Tea Topolovec pa 39. mesto.

Med petimi slovenskimi strelci v trapu je bil najboljši Denis Vatovec, ki je dvodnevno preizkušnjo končal na 56. mestu. Tomaž Blazinšek je zasedel 74., Boštjan Maček 75., Sandi Rolih 80., Žan Šfiligoj pa 93. mesto.

Na ženski tekmi z zračno puško 10 metrov je Hrašovčeva osvojila 21., Kuharičeva 53., Dvoršakova 61., edini slovenski predstavnik v tej disciplini Luka Lukić pa je zasedel 69. mesto.

Najboljše strelke in strelci v puški šibrenici se bodo ponovno zbrali čez nekaj dni v maroškem Rabatu, kjer bo druga letošnja tekma za svetovni pokal. Za evropske strelke in strelce bo prvo veliko tekmovanje v madžarskem Györu, ki bo med 24. februarjem in 3. marcem gostil celinsko prvenstvo v zračnem orožju.

