Strelcema v Bakuju 72. mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelca Luka Lukič in Živa Dvoršak sta na svetovnem prvenstvu v Bakuju s 514,5 zadetega kroga osvojila 72. mesto na ekipni tekmi mešanih parov v streljanju z zračno puško. Najboljša je bila ekipa Kitajske, pred Iranom, Izraelom in Francijo.

V Bakuju bodo poleg Jožeta Čeperja, Lukića in Dvoršak slovenske barve zastopali še zimzeleni Rajmond Debevec, Boštjan in Jasmina Maček, Sonja Benčina, Urška Hrašovec, Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek, Denis Bola Ujčič, Jagoda Tkalec, Robert Markoja, Denis Vatovec in Tomaž Blazinšek.

V Bakuju bodo v vsaki disciplini na voljo štiri olimpijske kvote, Slovenija pa jih na dosedanjih tekmah po igrah v Tokiu še ni osvojila. Zadnjo kolajno sta Sloveniji na prvenstvu lani priborila brat in sestra Boštjan in Jasmina Maček, ki sta bila s puško šibrenico bronasta na mešani ekipni tekmi v Osijeku.

Preberite še: