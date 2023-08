Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Živa Dvoršak, Rajmond Debevec ter Jasmina in Boštjan Maček so glavni slovenski strelski aduti na svetovnem prvenstvu v vseh olimpijskih disciplinah z zračnim in malokalibrskim orožjem ter puško šibrenico, ki bo med 15. in 31. avgustom v Bakuju.

V izostreni konkurenci do četrtega olimpijskega nastopa

Živa Dvoršak si bo na strelišču v azerbajdžanski prestolnici, ki je znano po vetru, v tem letnem obdobju pa tudi po visokih temperaturah, skušala izboriti četrti nastop v nizu na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu po Londonu 2012, Rio de Janeiru 2016 in Tokiu 2021.

V Bakuju bodo v vsaki disciplini na voljo štiri kvote, Slovenija pa jih na dosedanjih tekmah po olimpijskih igrah v deželi vzhajajočega sonca še ni osvojila. Razlog za to je predvsem izjemna konkurenca, na vsaki tekmi najvišje mednarodne ravni se vsaj 40 strelk ali strelcev poteguje za zgolj osem mest v velikem finalu.

"V zadnjih letih je na strelskem področju najbolj izrazit napredek zaznati prav v ženskih disciplinah z malokalibrsko in zračno puško. V obeh disciplinah se je močno povečalo število tekmovalk, predvsem pa nabor strelk, ki so zmožne doseči vrhunske izide. V tako izostreni konkurenci je zelo težko delati načrte, a moji izidi na treningih in tekmah kažejo, da držim stik z najboljšimi. Samo na tekmah se mi mora še vse 'poklopiti'," je za STA uvodoma dejala 32-letna Ljubljančanka.

"Za menoj je 'valovita' sezona. Letošnji izidi na velikih tekmovanjih me niso zadovoljili, a sem vseskozi trdo delala in menim, da sem na pravi poti. Spremembe, ki sem jih v trenažnem delu vpeljala v začetku sezone na položaju telesa, posledično pa tudi v celotnem procesu strela, bodo kmalu vidne tudi na samih tekmovanjih, v to sem prepričana," je dejala Dvoršak. Najboljši izid na tekmah za svetovni pokal v letošnji sezoni je dosegla v Limi, kjer se je prebila v finale osmih najboljših strelk v zračni puški.

V Bakuju tudi v paru z Lukićem

Živa Dvoršak in Luka Lukić sta se izkazala na lanskih sredozemskih igrah v alžirskem Oranu. Foto: Aleš Fevžer Ljubljančanka bo med najbolj obremenjenimi v slovenski ekipi v Bakuju, poleg tekme v kraljevski strelski disciplini, malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov, bo nastopila še na posamični in ekipni tekmi v zračni puški ter na mešani ekipni tekmi v paru z Luko Lukićem.

"Poleg nastopa v malokalibrski disciplini me čaka tudi tekma v zračni puški, ki bo na sporedu v zaprtem prostoru in veter ne bo imel nobene vloge. Po pogovorih s selektorico Andrejo Vlah in Lukićem sem se odločila tudi za nastop na mešani ekipni tekmi. To bo tudi moje prvo tekmovanje v Bakuju, ki se ga zelo veselim," pravi Dvoršak.

"V tej disciplini sva z Luko dosegla lep uspeh že na lanskih sredozemskih igrah v alžirskem Oranu, v začetku leta pa tudi postavila nov državni rekord. V Bakuju predvsem pričakujem, da bom svoje dobro delo s treningov prenesla na tekme," je na koncu dodala dvakratna zmagovalka tekem za svetovni pokal ter sedmouvrščena na olimpijskih igrah v Tokiu v kraljevski strelski disciplini.

Debevec še ni rekel zadnje besede

Rajmond Debevec se je nedavno izkazal na Danskem. Foto: Kaja Kodba/STA "Neuničljivi" Debevec je pred petimi leti v južnokorejskem Changwonu osvojil zadnjo slovensko kolajno na svetovnem prvenstvu v vseh strelskih disciplinah. Na letošnjem mundialu pa ima realne možnosti za dopolnitev svoje impozantne zbirke odličij z velikih tekmovanj, med katerimi je najbolj sijoča zlata kolajna z olimpijskih iger v Sydneyju 2000 ter dve bronastega leska iz Pekinga 2008 in Londona 2012.

Šestdesetletni Ljubljančan je svoje mojstrstvo na strelskem področju dokazal na nedavni tekmi evropskega pokala na Danskem, kjer je v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška 300 metrov zmagal, potem ko je zadel 598 od možnih 600 krogov.

"Evropski pokal je tekmovanje veliko nižje ravni od svetovnega prvenstva. Na tovrstnih tekmovanjih ne nastopajo vsi najboljši strelci na svetu, moj dosežen rezultat na Danskem pa vliva nekaj samozaupanja pred velikim tekmovanjem v Bakuju," je v zvezi s tem dejal Rajmond Debevec, tudi nosilec zadnje slovenske kolajne na vse strelskem svetovnem prvenstvu.

"Od tega izida je že pet let. Vmes se je zgodilo veliko, ne nujno pozitivnega, tudi sam sem toliko let starejši. Moja strelska krivulja se je že zdavnaj obrnila navzdol, to krivuljo pa zdaj poskušam zaustaviti po svojih najboljših močeh. Včasih sem v tem uspešen, včasih pa ne," pravi 60-letni Ljubljančan.

Veliko bo odvisno od sreče pri žrebu strelskih položajev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ta disciplina bo moj glavni adut v Bakuju, ki je znan po svojih vetrovnih razmerah, tako da bo veliko odvisno od sreče pri žrebu strelskih položajev. Tekmovalci na sredini strelišča bodo v veliko slabšem položaju od tekmovalcev, ki bodo bližje zidu," pravi izkušeni strelec.

"V disciplinah z malokalibrsko puško ne gojim veliko upov. V trojnem položaju zaradi svojega stoječega položaja, ki je vsako leto slabši zaradi neprožnosti telesa. V ramenskih položajih še držim korak z najboljšimi strelci na svetu, v celoti pa to ni dovolj za vrhunski izid," je še dodal najboljši slovenski strelec vseh časov.

V trapu nova mojstrovina družine Maček?

Družinska naveza Maček (Jasmina in Boštjan) ima lepe možnosti za vrhunski izid na mešani ekipni tekmi v trapu. V tej olimpijski disciplini je na lanskem svetovnem prvenstvu v puški šibrenici v Osijeku osvojila odličje bronastega leska, v tej sezoni pa se je najbolj izkazala v maroškem Rabatu, kjer sta zasedla deveto mesto.

Evropski prvak iz avstrijskega Leobersdorfa 2018 ter nosilec bronastih odličij iz Beograda 2011 in Pragerskega 2015 na letošnjih posamičnih tekmah svetovnega pokala ni posegel po zvezdah, a svojo pripravljenost je načrtoval prav za bližnje svetovno prvenstvo v Bakuju in septembrsko evropsko prvenstvo v Osijeku.