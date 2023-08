Strelci v Baku z mislijo na Pariz

Slovensko strelsko reprezentanco le še nekaj dni loči od nastopa na svetovnem prvenstvu v Bakuju. V azerbajdžanski prestolnici bo med 15. in 31. avgustom nastopilo osem slovenskih strelk in sedem strelcev v vseh olimpijskih disciplinah z zračnim in malokalibrskim orožjem ter puško šibrenico.

Slovenska strelska ekspedicija bo pod vodstvom selektorice za puško in pištolo Andreje Vlah in njenega pomočnika Andreja Brunška ter selektorja za puško šibrenico Igorja Macurja skušala osvojiti prvo kvoto za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. V Bakuju bo skupno na voljo 48 olimpijskih kvot oziroma po štiri za 12 posamičnih disciplin.

V slovenskem taboru se zavedajo zahtevnosti tekmovanja v izostreni strelski konkurenci, kjer se v vsaki olimpijski disciplini vsaj po 30 tekmovalk ali tekmovalcev spogleduje z nastopom v velikem finalu. Na strelišču v Bakuju, ki je znano po vetru, v tem letnem obdobju pa tudi po visokih temperaturah, bo skupno nastopilo več kot 1250 strelk in strelcev iz 100 držav.

V ženski konkurenci bodo slovenske barve v Bakuju zastopale Živa Dvoršak, Sonja Benčina (Olimpija), Urška Hrašovec (I. Pohorski bataljon Ruše), Urška Kuharič (Kovinar Ormož), Klavdija Jerovšek (Grosuplje), Denis Bola Ujčič (Postojna), Jagoda Tkalec (Dušan Poženel Rečica) in Jasmina Maček (Trap Štefan Kovač Murska Sobota), v moški pa Rajmond Debevec (Olimpija), Robert Markoja (Štefan Kovač Turnišče), Luka Lukić (Trzin), Jože Čeper (Dušan Poženel Rečica), Boštjan Maček (Trap Štefan Kovač Murska Sobota), Denis Vatovec (Vrhnika) in Tomaž Blazinšek (Trap Ormož).

Boštjan Maček Foto: Stanko Gruden, STA "V Bakuju bomo nastopili v sedmih od osmih olimpijskih disciplin v zračnem in malokalibrskem orožju, edina 'nepokrita' disciplina bo zračna pištola za ženske. Štirje člani naše ekipe bodo nastopili tudi v neolimpijskih disciplinah, na katerih smo imeli na zadnjih velikih tekmovanjih tudi več uspehov," je na novinarski konferenci na osrednjem strelišču na Dolenjski cesti uvodoma dejala selektorica Vlah.

"Svetovno prvenstvo bo dolgo in naporno, v 17 tekmovalnih dneh bo na strelsko črto dnevno stopil vsaj en član naše izbrane vrste, nekateri od njih pa bodo nastopili kar v štirih disciplinah. Moja pričakovanja, a tudi naših tekmovalcev in tekmovalk, so visoka, glede na letošnje izide pa smo javnosti dolžni vrhunsko uvrstitev," je še dodala slovenska selektorica iz Postojne.

Tudi prvi mož stroke v trapu Macur, ki je v začetku leta na tem položaju zamenjal dolgoletnega selektorja Nikolaja Mejaša, je najprej dejal, da so letos manjkali vrhunski izidi, a da je bila celotna sezona podrejena nastopoma na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju in septembrskem evropskem prvenstvu v Osijeku. "Naši strelci in strelka v trapu so dobro pripravljeni, zadnje podrobnosti pred odhodom v Baku pa smo pilili na skupnih pripravah in tekmovanjih v hrvaškem Umagu in italijanskem Porpettu," je dejal Macur.

Sloveniji je zadnjo kolajno na svetovnih prvenstvih pristreljal "neuničljivi" Rajmond Debevec pred petimi leti v južnokorejskem Changwonu, kjer je bil zlat v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, na lanskem svetovnem prvenstvu v puški šibrenici v Osijeku pa sta brat in sestra Boštjan in Jasmina Maček osvojila odličje bronastega leska na mešani ekipni tekmi.