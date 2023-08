Jože Čeper zasedel 80. mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S torkovim slovesnim odprtjem se je v azerbajdžanskem Bakuju začelo svetovno prvenstvo v strelstvu. Prvi se od Slovencev se je v današnjih kvalifikacijah v disciplini zračna pištola 10 m predstavil Jože Čeper, ki je s 569 krogi zasedel 80. mesto. V petek bosta nastopila Živa Dvoršak in Luka Lukić v mešanih parih v disciplini zračna puška 10 m.

Zmagal je Kitajec Bowen Zhang, ki je bil s 589 krogi najboljši že v kvalifikacijah, v finalu pa je zadel 244,3 kroge. Drugi je bil Srb Damir Mikec (240,8), tretji pa Bolgar Kiril Kirov.

V Bakuju bodo poleg Jožeta Čeperja, Luke Lukića in Žive Dvoršak slovenske barve zastopali še zimzeleni Rajmond Debevec, Boštjan in Jasmina Maček, Sonja Benčina, Urška Hrašovec, Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek, Denis Bola Ujčič, Jagoda Tkalec, Robert Markoja, Denis Vatovec in Tomaž Blazinšek.

V Bakuju bodo v vsaki disciplini na voljo olimpijske štiri kvote, Slovenija pa jih na dosedanjih tekmah po igrah v Tokiu še ni osvojila. Zadnjo kolajno sta Sloveniji na prvenstvu lani priborila brat in sestra Boštjan in Jasmina Maček, ki sta bila s puško šibrenico bronasta na mešani ekipni tekmi v Osijeku.