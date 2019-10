Svetovno prvenstvo: od smole do zmage in na koncu do katastrofe #video

Odlično. Tako bi lahko ocenili letošnje svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah, potem ko se naši slalomisti in spustaši vračajo domov s štirimi odličji. Bilo je tudi nekaj razočaranj. Predvsem dveh paradnih konjev tega športa – Petra Kauzerja in Benjamina Savška. Kajakaši in kanuisti so se že vrnili s prvenstva in skupaj z odbojkarji in kolesarji v ponedeljek na Kongresnem trgu doživeli množični sprejem. Pravzaprav sprejem, ki ga kajakaši in kanuisti še niso doživeli.

Prvi dan svetovnega prvenstva so bile na sporedu ekipne vožnje in sprva ni kazalo najbolje, saj se nobena od naših ekip ni približala stopničkam. Veliko smole so imeli kajakaši oziroma Peter Kauzer, saj mu je reprezentančni kolega Martin Srabotnik po nesreči zlomil tekmovalno veslo, tako da je moral 36-letni kajakaš prvenstvo nadaljevati z rezervnim veslom, ki pa naj ne bi vplivalo na njegovo veslanje.

Anže Urankar, Nejc Žnidarčič in Simon Oven so postali svetovni prvaki v ekipnem šprintu. Foto: Nina Jelenc

Slovensko čast v sredo rešili spustaši

V sredo popoldne so bile na sporedu ekipne vožnje v spustu, kjer smo imeli zelo močno ekipo med kajakaši. Nejc Žnidarčič, Simon Oven in Anže Urankar so upravičili vlogo favoritov, postali svetovni prvaki in poskrbeli za velik obliž po dopoldanskem delu, ko slalomistom ni šlo vse po načrtu.

Nora sobota in tri medalje

V četrtek in petek so bile na prvenstvu na sporedu kvalifikacije slalomistov. Naši reprezentanti so večinoma zelo dobro opravili svojo nalogo. V sobotni in nedeljski polfinale se je uvrstilo sedem slovenskih slalomistov, v šprintu pa smo imeli v finalu pet finalistov. Na vrsto je prišla sobota, ko so tekmovali kanuisti in kajakašice, popoldne pa še šprinterji. Malokdo ali celo nihče ni pričakoval tako uspešnega dne – Slovenci so namreč osvojili kar tri medalje. Dve od teh sta bili zlati.

Bron Božiča, a če ne bi bilo dotika …

Prvi je na sceno stopil Luka Božič in osvojil tretje mesto. Primorski kanuist je že vso sezono kazal, da spada v sam vrh tega športa, kar je dokazoval z rezultati na tekmah svetovnega pokala. Zelo dobro vožnjo je pokazal tudi takrat, ko je bilo to najpomembnejše, na svetovnem prvenstvu. Hitrost Luke ni bila sporna, saj je bil v finalu najhitrejši, brez dotika bi lahko tudi on postal svetovni prvak.

Veliko razočaranje je bil Benjamin Savšek, ki ima že štiri medalje s svetovnih prvenstev, tokrat pa je na bregu ostal že po polfinalu.

Eva je najboljše prihranila za konec

Če Božiču ni uspelo priti povsem na vrh, pa je naslov svetovne prvakinje osvojila kajakašica Eva Terčelj. Eva je vso sezono kazala dobre rezultate in predvsem konstantnost. Najboljše je Ljubljančanka prihranila za zadnjo vožnjo letošnje sezone – finale svetovnega prvenstva. Terčeljeva je poletela po progi in v cilj prišla z veliko razliko. Na vrsti je bilo mučno čakanje, ki se je pozneje spremenilo v veliko slavje slovenske reprezentance.

Pičla stotinka in še en naslov svetovnega prvaka

Ko se slavje slalomistov še ni dobro poleglo, je bil na reki Segre na sporedu še šprint v posamični konkurenci. V tej disciplini so imeli v slovenskem taboru kar nekaj močnih orožij. Največ zbranosti je v napetem finalu pokazal Nejc Žnidarčič. Ta je zmagal za pičlo stotinko in v svojo vitrino postavil še četrti naslov svetovnega prvaka, s tem pa na najlepši mogoč način končal tekmovalni dan v soboto.

Kajakaši in kanuistka niso ujeli sobotnega vala

V nedeljo je bil na svetovnem prvenstvu zadnji dan, ko so tekmovali kajakaši in kanuistke. Slovenski kajakaši so predvsem po zaslugi Petra Kauzerja zadnja leta veljali za paradnega konja v tem športu. A ravno na tem prvenstvu je bil Kauzer največje razočaranje. Srebrni olimpijec iz Ria je v polfinalu dobil 50 kazenskih sekund in pristal na 35. mestu ter svojo polfinalno vožnjo označil za katastrofo. Še najboljši je bil Niko Testen, najmlajši član reprezentance, ki je z 21. mestom Sloveniji priboril olimpijsko kvoto. Kanuistka Alja Kozorog je ravno tako obstala v polfinalu in bila na koncu 19.