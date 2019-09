Komu se ne bi smejalo po skoraj 30 medaljah #video

Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveza Slovenije, ima v teh dneh veliko razlogov za veselje, potem ko se naši tekmovalci s svetovnega prvenstva vračajo s štirimi medaljami. Letošnja sezona je za kajakaše in kanuiste ena najboljših, saj so na največjih tekmovanjih v vseh kategorijah osvojili skoraj trideset medalj.

"Zbirka medalj je lepa"

V taboru slovenske reprezentanca so si pred svetovnim prvenstvom želeli, da bi v vseh kategorijah osvojili olimpijske kvote. To jim je večinoma uspelo. Slovenski tekmovalci so si kvoto priborili v kajaku med moškimi in ženskami ter pri kanuistih. Pri kanuistkah bo treba še nekoliko počakati, ker je odprtih še kar nekaj možnosti. "Pri kanuistkah, kjer kvote nismo osvojili, smo kar visoko na čakalni listi. Upam, da bodo države vračale kvote," je uvodoma povedal Jelenc, ki je zadovoljen z izkupičkom svetovnega prvenstva.

"Eva Terčelj je svetovna prvakinja in Luka Božič je bronast. Oba sta dobila medaljo v olimpijskih disciplinah. Nejc Žnidarčič je ubranil naslov svetovnega prvaka. Zbirka vseh rezultatov, tako v slalomu kot tudi v spustu, je lepa. Zadnji dan se nam sicer ni vse izšlo tako, kot smo si želeli, ampak končna ocena je lahko več kot pozitivna."

Foto: Boštjan Boh

Tokrat ste brez rezultatov ostala Peter Kauzer in Benjamin Savšek. Zadnja leta sta bila onadva tista, ki sta se domov vračala z medaljami. Tokrat sta ostala praznih rok, saj sta oba tekmovanje končala v polfinalu. Vseeno je treba omeniti, da je Savšek aktualni evropski prvak, medtem ko je bil Kauzer v skupnem seštevku svetovnega pokala drugi.

"Benjamin, ki ima v letošnji sezoni že en vrhunski rezultat (evropski prvak, op. p.), je bil mogoče nekoliko bolj pod stresom. Peter si je verjetno po uspehih Eve in Luke res želel doseči vrhunski rezultat ter s tem dodati k uspehu ekipe na tem prvenstvu. Morda je malo preveč tvegal, ampak slalom je takšen, da se enkrat izide, drugič ne. Vseeno mislim, da so bili vsi na to prvenstvo dobro pripravljeni."

Mlade čaka še kar nekaj dela

Eva Terčelj in Lika Božič nista ravno med najmlajšimi tekmovalci, zato se samo po sebi postavlja vprašanje, kako kaže za prihodnost kajaka, ko se bodo današnji tekmovalci umaknili. A kot pravi Jelenc, se za to ni bati, saj imamo kar nekaj zelo dobrih mladih tekmovalcev, ki pa jih čaka še veliko dela.

"Ni pomembna samo starost, ampak tudi pristop in leta trdega dela. Treba je biti pozoren na vse podrobnosti, ki so v treningu pomembne. Več let takšnega načina dela lahko prinese neko konstantnost v dobrih rezultatih. Mladi tekmovalci so že nekaj časa zraven. Morda so v letošnjem letu dosegli napredek, ampak potrebovali bodo še kakšno leto, da se bo to poznalo na največjih tekmovanjih."

Foto: Nina Jelenc

Število medalj je blizu trideset

Uspešno pa ni bilo samo to svetovno prvenstvo, ampak vsa sezona. Pravzaprav je bila ena boljših. "Mislim, da smo pred tem svetovnim prvenstvom imeli 25 medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih v vseh disciplinah. Tam nekje se gibljejo tudi številke najuspešnejših sezon. Mislim, da je to kar ena najboljših sezon."