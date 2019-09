Nedelja se je za Kauzerja in družbo hitro končala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah bodo v nedeljo znane še zadnje odločitve. A Slovenci so tokrat že končali z nastopi, potem ko se je že vsem zalomilo v polfinalni vožnji. Kajakaši so si vseeno priborili olimpijsko kvoto, med kanuistkami pa bo potrebno še nekoliko počakati.

V slovenskem taboru so v nedeljo najbolj računali na kajakaše, a so vsi trije naši ostali zunaj finala. Tudi Peter Kauzer, ki je pred desetimi leti na tej progi dosegel svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Kljub nekoliko slabšim nastopom, so si slovenski kajakaši vseeno priborili olimpijsko kvoto. Priveslal jo je Niko Testen, ki je kot najboljši Slovenec v polfinalu zasedel 21. mesto, Martin Srabotnik je bil 25., Peter Kauzer, ki je dobil 50 kazenskih sekund, je bil na koncu šele 35.

Alja Kozorog na koncu 19., olimpijska kvota je blizu

Za Aljo Kozorog je bilo to šele drugi nastop na svetovnem prvenstvu in z 19. mestom dosegla svoj največji uspeh na teh tekmovanjih. Na tem prvenstvu si v igri tudi kvote za olimpijske igre v Tokiu. Slovenija je z rezultatom Kozorogove med kanuistkami trenutno 13. država, mesto pa je dobilo 11. najboljših držav. Še vedno so teoretične možnosti, da Slovenija dobi mesto tudi med kanuistkami. Več bo znano v prihodnjih tednih.

"Predvsem sem zadovoljna s svojim veslanjem, saj sem pokazala, da veslam na visoki ravni. Škoda je dveh dotikov, saj bi brez njih bila uvrščena veliko višje in ne bi imela težav s pridobivanjem olimpijske kvote. Slovenija je trenutno na 13. mestu, podeljenih pa je bilo enajst kvot. Pet deklet ima dvojno kvoto in zdaj je odvisno, katere države bodo vrnile kvote. Če bodo kvoto vrnile vsaj dve državi, potem ima olimpijsko kvoto tudi Slovenija," je po polfinalnem dvoboju povedala 22-letna primorska kanuistka.