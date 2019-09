Zlata Eva odbojkarjem sporoča: Brezkompromisno in samo gas! #video

Eva Terčelj je postala prva slovenska kajakašica, ki ima posamično medaljo s svetovnega prvenstva. Foto: Nina Jelenc

Eva Terčelj ni samo vrhunska športnica, ampak je bila zelo pridna študentka, potem ko je lani magistrirala iz arhitekture. Danes pravi, da ji je študij pomagal, da je osebnostno še bolj dozorela in na račun tega prišla do svojih rezultatov v športu. Od nekdaj je zelo tekmovalna, njeni trenerji v mlajših kategorijah pa znajo povedati, da je bilo zelo dominantna in se je velikokrat primerjali s fanti in jih tudi premagovala. A več kot očitno jo je ta tekmovalnost in njena miselnost pripeljala do naslova svetovne prvakinje. Spomnili smo jo tudi na naše odbojkarje. In kaj jim Eva sporoča?

V cilj ste prišli z veliko prednostjo, a na vrhu je bilo še pet tekmovalk. Kaj ste takrat občutili?

Nobena od tekmic ni naredila napake, ampak ste jih s svojo vožnjo dejansko premagali

Takšna zmaga je še bolj sladka. Celo sezono sem imela res vrhunsko in takšne si nisem predstavljala. Najslabše mesto letos je bilo enajsto. Sezono zaključiti s prvim mestom … Mislim, da sva letos s trenerjem naredila korak naprej. Dobila sem samozavest in prav pristop, ki mi konstantno prinaša dobre uvrstitve.

Kaj je bila ta sprememba?

Prejšnja leta so moji rezultati preveč nihali. Mislim, da sem psihično dozorela in šla skozi nekatere težje preizkušnje … Težko je to opisati. Če bi bilo lahko opisati, potem ne bi bilo težko priti do tega. Tukaj je veliko trdega dela, odrekanja, predvsem pa se ti mora vse poklopiti in ne nazadnje imeti dobro podporo. Tako doma kot tukaj na samem prizorišču.

Eva Terčelj je bila vesela tudi brona Luke Božiča, ki je tudi dosegel uspeh kariere v kanuju enosedu. Foto: Nina Jelenc

Pred vami je že Luka Božič osvojil medaljo. Kako ste se počutili na štartu?

Res sem bila vesela za Luko. Vseeno sem se takoj poskušala osredotočiti nase in dati vse na stran. Mene je še čakal moj nastop in morala sem se zbrati za svoje delo. Zelo sem vesela, da sva na tem svetovnem prvenstvu dva stopila na stopničke.

Dosegli ste uspeh kariere, prav tako pa ste nasploh dosegli prvo slovensko posamično medaljo med dekleti na svetovnem prvenstvu.

To je še nekaj novega. Tudi sama do danes nisem imela medalje iz evropskega ali svetovnega prvenstva. Kot sem dejala, prej nikoli nisem znala zapeljati celotno stvar. Res odlično.

Lani ste končali študij (Eva je doštudirala arhitekturo op. p.), je to morda pomagalo, da ste se zdaj lažje osredotočili na Eva Terčelj je že v mladih letih kazala velik talent. Foto: Nina Jelenc kajak?

Zagotovo sem podzavestno pri sebi bolj mirna. Končala sem eno obdobje, torej končala sem fakulteto. Vseeno je bilo naporno, kljub temu, da te obveznosti nisem imela več. Več energije sem lahko usmerila v šport. Količina treninga se je malenkost povečala in regeneracija je bil boljša. Sicer pa sem bila že od prej vajena trdega dela in dobre organizacije. To mi je ostalo od prej in sem na podoben način nadaljevala naprej.

Pred desetimi leti ste v La Seu d'Urgellu nastopili na prvem članskem svetovnem prvenstvu. Takrat ste bili 34. Kaj se je v teh desetih letih dogajalo pri vas?

Takrat sem bila aktualna mladinska svetovna prvakinja iz leta 2008. Pred menoj je bila še celotna članska kariera. Tukaj sem dosegla tudi prvo zmago v svetovnem pokalu leta 2013. Pred tem in po tem je bil marsikateri padec in vzpon. Nisem smela obupati in verjela sem vase. Vedela sem, da sem sposobna, a se mi vse skupaj ni poklopilo. Študirala sem, kar je od mene zahtevalo kar nekaj energije. Vesela sem za vse svoje odločitve. Te so me pripeljala do naziva svetovne prvakinje.

Foto: Boštjan Boh

Ali drži, da ste bili kot mlado dekle precej dominantna in ste znali komandirati tudi fante?

To ravno ne drži. (smeh op. p.) Vedno sem rada tekmovala in bila sem zelo konkurenčna. To traja do takrat, dokler fantje ne postanejo močnejši kot dekleta. Ker sem bila tako tekmovalna, me je to še dodatno gnalo, da jih nisem pustil pri miru. Sicer se v samem bistvu od takrat nisem prav veliko spremenila. Še vedno uživam, ko zmagujem. (smeh op. p)

"Vsak mora veliko vlagati, se veliko odrekati, kdaj pa pride čas posameznika sam vidi." Foto: Nina Jelenc

Se vam zdi, da ste morali v vseh teh letih odrasti, da ste lahko prišli do tega uspeha?

Zagotovo. Ravno v tej sezoni se pozna, da sem sama pri sebi v glavi odrasla. Psihološko sem bila veliko bolj močna in konstantna. Tudi sam študij mi je veliko dal in ne bi rekla, da mi je škodoval. Tudi študij mi je pripomogel k osebnostni rasti. Vsak mora veliko vlagati, se veliko odrekati, kdaj pa pride čas posameznika sam vidi.

Za Slovenijo ste priveslali mesto za olimpijske igre v Tokiu. Internih kvalifikacij še ni konec, a vseeno kaj razmišljate o olimpijskih igrah?

To bo zaključeno šele prihodnje leto spomladi, tako da je še vse odprto. V redu je, da je en korak za nami in da imamo kvoto.

Od letos ste začeli sodelovati z Jernejem Abramičem in vaša krivulja je šla samo navzgor …

Z Jernejem sva se res dobro ujela. Ve, kaj tekmovalec potrebuje in zelo dobro usmerja. Hkrati pa posluša in gradi na mojih kakovosti. Res sem vesela, da sva letos začela sodelovati, hkrati pa sem vesela, da sem začela delati z Maksom Frančeškinom. On skrbi za mojo fizično pripravo in tudi z njim sva se zelo dobro ujela. Letos se je res vse skupaj zložilo.

Kaj bi kot svetovna prvakinja sporočili našim odbojkarjem, ki v nedeljo igrajo v finalu?

Tako kot do zdaj. Brezkompromisno, s srcem in samo gas. Navijamo za vas!