Američanu prestižni šprint, Avstralec izenačil svetovni rekord Japonca

Dvaindvajsetletni Dressel, branilec naslova, je osvojil svoje drugo posamično zlato po slavju na 50 m delfin, a imel je izredno težko delo, saj je le desetinko sekunde za njim zaostal olimpijski prvak Avstralec Kyle Chalmers in Američan je na koncu slavil z drugim najboljšim izidom v zgodovini plavanja. Bron je osvojil tretji iz vrste favoritov Rus Vladislav Grinel.

Madžarka pred favoritinjama

V ženski konkurenci je za prvovrstno presenečenje na 200 m delfin poskrbela Madžarka Boglarka Kapas in ugnala favorizirani Američanki Hali Flickinger in Katie Drabot, ki sta vodili večji del tekme, v zadnji četrtini pa je Madžarka ugnala tekmici. Na 50 m hrbtno se je zmage veselila Američanka Olivia Smoliga, na 200 m mešano pa je slavil Japonec Daiyo Seto.

Boglarka Kapas je ugnala favorizirani Američanki. Foto: Reuters

Avstralke rekordne

Na 4 x 200 m prosto so v ameriškem taboru praznovali vrnitev Katie Ledecky in Američanke so na koncu dosegle izid boljši od starega svetovnega rekorda Kitajske. vseeno pa so se veselili v avstralskem taboru. V izrednem dvoboju so Avstralke Ariarne Titmus, Madison Wilson, Brianna Throssell in Emma McKeon s 7:41,50 za 58 stotink sekunde izboljšale svetovni rekord, Američanke Sinmone Manuel, Katie Ledecky, Melanie Margalis in Katie McLaughlin pa so zaostale 37 stotink. Bron so si v dvoboju s Kitajkami priplavala Kanadčanke.

Slovenski tabor se ni uspel dogovori za nastop

Disciplina pa bo bržkone tudi poskrbela za debate v slovenskem taboru. Za 12. mesto, ki še vodi na olimpijske igre v Tokiu 2020, je bil potreben izid 8:08,38. Gre za dosežek, ki je bil z lahkoto dosegljiv za varovanke selektorja Gorazda Podržavnika, a se v slovenskem taboru niso uspeli dogovoriti za nastop.

Matthew Wilson je izenačil svetovni rekord. Foto: Reuters

Wilson izenačil rekord

Poseben finale pa se obeta v petek na 200 m prsno. Avstralec Matthew Wilson je namreč v današnjem polfinalu izenačil svetovni rekord. Z dosežkom 2:06,67 minute je dosegel enak izid kot Japonec Ippei Watanabe na tekmi januarja 2017. A le 16 stotink sekunde je bil počasnejši branilec naslova iz Budimpešte 2017 Rus Anton Čupkov, v finale pa se je uvrstil tudi Watanabe.