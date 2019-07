Na podelitvi poslale sporočilo Japonki, ki bije boj z rakom

Po tekmi na 100 m delfin so dobitnice kolajn Sarah Sjoestroem, Margaret MacNeil in Emmi McKeon na podelitvi Japonki poslale sporočilo, napisano na dlaneh. Ko so usmerile dlani v kamero, je bil na njih napisan znameniti stavek Never give up oziroma Nikoli ne odnehaj ter narisani dve srci.

"Resnično upam, da se bo Ikeejeva borila proti raku, saj je prava borka in zmagovalka," je ob tem dejala 25-letna svetovna rekorderka Sjoestroemova.

Foto: Reuters

Tudi Sjoestroemova je priznala, da so to trenutki v življenju, ko lahko vsakodnevno spoznava, da so stvari, večje od športa. "Kaj je plavanje v primerjavi s tem, kar preživlja ona? Tega sem se zavedala pred tekmo in si rekla, da moj rezultat res ni pomemben, njena bitka je 50-krat večja od moje ali kogarkoli drugega v tem finalu."

"Res upam, da bo okrevala, se vrnila v vodo in počela to, kar počne najraje," je še dejala Švedinja, ki je brez težav prepričala MacNeilovo in McKeonovo, da sta sodelovali pri podpori Japonki.

Japonka na posterju za olimpijske igre

"Ikeejeva danes ni mogla biti z nami in naj ve, da jo vsi podpiramo in upamo, da se vrne, ter da lahko računa na nas, če ji lahko kako pomagamo," je k temu dodala 19-letna Kanadčanka MacNeilova.

Rikako Ikee je na začetku leta zbolela za levkemijo. Foto: Reuters

Ikeejeva je ena od mladih japonskih športnih zvezdnic, ki krasi celo poster za olimpijske igre v Tokiu 2020. A zdravniški pregledi v začetku leta, na katere je šla zaradi težav na pripravah v Avstraliji, so pokazali, da je zbolela za levkemijo.

Močno podporo ima plavalka tudi doma. Japonski mediji so poročali, da so medicinski center "poplavile ponudbe za donacijo kostnega mozga mladi plavalki".