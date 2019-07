Prvi slab dan za slovenske plavalce

Slovenski plavalec Peter John Stevens se na koncu ni mogel načuditi izidu 27,50, saj je bil prepričan, da je glede na pozicijo v vodi plaval precej hitreje in odhitel na ogled posnetka. Bil je mnenja, da je uro ustavil šele z drugim dotikom na tabli.

"Realnost je, da nastop ni bil v redu. Pogledali smo posnetek in že od starta ni šlo po željah. Je kar je in iz tega se lahko samo veliko naučim. Na treningu moram delati ne le na hitrosti, ampak tudi na vzdržljivosti in to uskladiti. Vem, da sem lahko precej hitrejši," je po tekmi nato odkrito priznal 24-letni dobitnik brona z lanskega EP v Glasgowu, ki je takrat osvojil tudi 100. kolajno za slovensko plavanje na velikih tekmovanjih. "Cilj danes je bil tudi približati se državnemu rekordu Damirja Dugonjića, ki pa bo tako ostal veljaven vsaj še nekaj časa, upam pa, da se bo to spremenilo prihodnje leto."

Skakanje med ameriškim in nemškim trenerjem Luka Berdajs sodeluje z nekdanjim varovancem le še nekaj tednov na leto. Foto: Vid Ponikvar Tudi sam je spoznal to, na kar je njegov nekdanji slovenski trener Luka Berdajs, ki s Stevensom dela le nekaj tednov na leto, ko se plavalec vrne v domače Pirniče pri Medvodah, opozarjal že dlje. "Skakal sem med ameriškim in nemškim trenerjem, kar je malo zmešalo pripravo. Tudi tempiranje forme se ni izšlo. Če to primerjam s Stockholmom, kjer sem bil letos hitrejši kot danes, sem imel tam pet dni počitka. V zadnjih treh tednih pa se mi tukaj ni uspelo pripraviti in pogledati bo treba, kako naprej." Bržkone se bo moral Stevens v nadaljevanju kariere odločiti med ZDA in Nemčijo, kjer ima odlične pogoje za sparing.

Fainova plava hitreje popoldan

Katja Fain pa je letos že dosegla izid 1:58,86, ki bi gladko zadostoval za polfinale. Zaradi prepočasnega začetka je tekmo končala "le" z najboljšim dopoldanskim plavanjem v karieri - 2:00,38.

"To je res najboljši jutranji izid, ki sem ga plavala kadarkoli. A želela sem si boljši rezultat, osebni rekord, ampak zjutraj ni šlo. Težava je morda tudi ta, da je bilo tako pozno treba plavati norme. Državno prvenstvo je bilo blizu in težko je bilo planirati formo," je po tekmi dejala 17-letna Štajerka in dodala, da pač popoldan plava izrazito hitreje.

Katja Fain je plačala davek prepočasnemu začetku. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V samem plavanju pa je malce prepočasi začela že na prvih 100 metrih. "Na tretjih 50 pa sem izrazito padla in na koncu vrnila dobro, a je bilo takrat že zamujeno," je o samem nastopu še dodala nosilka kolajne z mladinskega evropskega prvenstva 2017. Bržkone se bo še večkrat spomnila tekme, na kateri je bila tako blizu prvemu polfinalu v eliti.

V sredo je za slovenski tabor v Gwangjuju prost dan.