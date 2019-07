Avstralec s kitajskim plavalcem ni želel stopiti na najvišjo stopničko #video

Sun Yang je osumljen, da je lani doma v Zhejiangu, kjer ga je obiskala dopinška kontrola, razbil epruvete z odvzetimi vzorci oziroma so to storili njegovi varnostniki. Njegovi odvetniki so nato zagovarjali dejanje, češ, da dokumenti niso potrdili avtentičnosti odjemalcev vzorcev.

Fina je plavalca, ki je bil v preteklosti že suspendiran zaradi zlorabe prepovedanih poživil, nato oprostila z razlago, da natančnega poteka dogodkov ni mogoče rekonstruirati. Svetovna protidopinška agencija se je nato pritožila na Mednarodno športno razsodišče v Lozani, ki pa bo primer obravnavalo šele septembra.

“This is going to continue to brew over the next 12 months.”



Tensions were high on the men’s 400m free podium, Australian Mack Horton refused to stand next to Chinese swimmer Sun Yang who's facing allegations of doping rule violations that could result in a #Tokyo2020 ban pic.twitter.com/9QN1VfUln7