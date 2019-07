Odrova z zelo dobrim nastopom "le" do 10. mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalka ravenskega Fužinarja Tjaša Oder je na svetovnem prvenstvu v Gwangjuju s 16:10,17 na 1500 m prosto dosegla čas, ki ga je napovedala in si ga želela, a vseeno ostala brez finala. Njen drugi najboljši dosežek v karieri je na koncu zadostoval za 10. mesto.

Po prvi skupini, v kateri so se evropska Italijanka Simona Quadarella, bronasta z EP Madžarka Ajna Kesely, Američanka Ashley Twichell in Avstralka Kiah Melverton spustile pod 16 minut, je bilo jasno, da bo boj za finale za Odrovo izjemen in uvrstitev med najboljšo osmerico težka.

Prvo mesto v skupini je bilo vsaj na papirju oddano svetovni prvakinji in rekorderki Američanki Katie Ledecky, ki je to upravičila tudi v vodi, v nadaljevanju pa so bile favorizirane Kitajka Jianjiahe Wang, evropska podprvakinja Nemka Sarah Koehler in Avstralka Maddy Gough ter tudi izkušena Španka Mireia Belmonte.

Odrova je tekmo začela v svojem ritmu na devetem mestu, po 150 metrih pa je ostala v stiku z najboljšimi, še več, bila je na petem mestu pred Španko in tesno za Avstralko, medtem ko so Ledeckyjeva, Wangova in tudi Kohlerjeva šle naprej.

Pozicije se niso bistveno spreminjale do 500 metrov, ko je nekdanja študentka univerze v Arizoni za želenim četrtim mestom in Goughovo zaostajala za dve sekundi in pol.

Izreden ritem je Korošica zdržala do 800-metrske razdalje, kjer je ob obratu z 8:33,05 mimogrede odplavala še eno normo A za nastop na olimpijskih igrah Tokiu 2020, Kitajka je začela malo popuščati in zaostanek Odrove za Kitajko in Avstralko je zdaj znašal tri sekunde in pol.

V nadaljevanju so v slovenskem taboru čakali na kakšen morebiten padec katere od tekmic, a se to ni zgodilo, še več, na vsakem obratu je 25-letna Odrova izgubila nekaj desetink sekunde in razlika je počasi naraščala. V končnici, 150 metrov pred ciljem, pa je nekdanjo mladinsko svetovno prvakinjo z Raven premagala še Belmontejeva

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prepričana je bila, da bom s takšnim dosežkom prišla v finale

"Zelo sem zadovoljna. Za jutranje plavanje je bilo to odlično, vse sem iztisnila vse iz sebe, zato sem tudi razočarana," je po tekmi v slogu "azijske kislo-sladke juhe" dejala trenutno najboljša slovenska plavalka, ki je bila prepričana, da jo bo tak dosežek popeljal v finale, od katerega pa je bila na koncu oddaljena slabih osem sekund.

"Mislim, da bi izid 16:02 lahko dosegla tudi sama, če bi plavale popoldan. Dobro, da je na olimpijskih igrah predtekmovanje na sporedu popoldan. Danes pa sem seveda malo razočarana in jezna. Škoda, da se jih v finale uvrsti samo osem, saj sem vedno tako blizu."

V odločilni fazi tekme je po hitrem startu Koehlerjeve Odrovi manjkala tudi tekmica, s katero bi se lahko neposredno borila za boljši dosežek. "V uvodu sem se počutila sproščeno, zelo mi je šlo. Manjkal pa mi je prav tisti del od 800 do 1300 metrov prosto. Zato pa sem prepričana, da bom tukaj dobro nastopila tudi na 800 m prosto, saj sem mimogrede plavala olimpijsko normo na tej razdalji. Žal danes nisem imela nikogar ob sebi, da bi lažje stisnila še kaj iz sebe. Vsaj za državni rekord bi se izšlo."

"To je najhitrejše Tjašino jutranje plavanje, seveda pa je nekaj grenkega priokusa. Do 800 m je bilo fenomenalno, potem pa ni imela ob sebi plavalke za neposredni dvoboj, a tak je šport. Moramo biti zadovoljni, dosegla je drugi izid v karieri," pa je izjave dopolnil njen trener in selektor slovenske reprezentance Gorazd Podržavnik.

V torek bosta slovenske barve v Gwangjuju branila Peter John Stevens v paradni disciplini na 50 m prsno in Katja Fain na 200 m prosto.