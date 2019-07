Najbolj osovražena oseba na SP buri duhove

Kitajski plavalec Sun Yang je vnovič najbolj nepriljubljena oseba na plavalnem svetovnem prvenstvu. Tudi v Gwangjuju 2019 je zaradi suma, da spet uživa nedovoljena poživila, že prišlo do sporov, a vse kaže, da mu to ne pride do živega.

Sun ne živi v skupni vasi za udeležence SP, da bi se izognil nepotrebnim konfliktom, do trenj pa je v dneh pred SP prihajalo na ogrevalnih bazenih. Sledili so številni verbalni napadi.

Trikratni olimpijski prvak tako na tekmovališča prihaja s posebnim prevozom, a se nikakor ne izogiba tekmovanjem in navijanju za sotekmovalce iz kitajske reprezentance. "Bil sem na tekmah v skokih v vodo in sinhronem plavanju. Seveda pa sam komaj čakam tudi na svoje nastope," so njegove besede povzeli britanski časniki.

Britanec kritičen

Pri veliki večini tekmecev pa je 27-letni Sun nezaželen. "Nočem, da bo plaval proti mojim prijateljem iz reprezentance, ki garajo za to, da so lahko tukaj. Prepričan sem, da si tega ne želi nihče," je tik pred SP dejal petkratni britanski svetovni prvak v prsnem plavanju Adam Peaty.

Sun je eden največjih v svetovnem plavanju. Je prvi plavalec, ki je postal tako svetovni kot olimpijski prvak v vseh daljših disciplinah prostega sloga od 200 do 1500 metrov.

Eno kazen že odslužil, zdaj vpleten v novo afero

Kitajec je bil v preteklosti vpleten v nemalo incidentov, služil je tudi kazen zaradi dopinških pregreh. Foto: Reuters

A uspehi niso vzrok za nepriljubljenost. Že v preteklosti je namreč prestajal suspenz zaradi jemanja nedovoljenih poživil, zdaj pa je vpleten v novo dopinško afero zaradi katere mu grozi naknaden suspenz v septembru, s čimer bi bili njegovi dosežki razveljavljeni.

Plavalci se predobro zavedajo, da Sun tudi tokrat lahko poseže po večjem številu odličij in naslovov ter nesmislu, ki bi se zgodil, če bi mu mesec dni po SP odvzeli. Sunu grozi celo dosmrtni suspenz, saj mu protidopionški delavci očitajo, da je s kladivom razbil odvzete vzorce. A končno odločitev o tem bo septembra sprejelo Športno arbitražno razsodišče (Cas) v Lozani.

Plavalni svet se sprašuje, zakaj tega ni moč rešiti prej in tudi sam Sun, kandidat za zlato vsaj na 200, 400 in 800 m prosto, je predlagal, naj Cas to obravnava prednostno. V neprijetnem položaju je tudi Mednarodna plavalna zveza (Fina). "Položaj je škodljiv za plavanje," je dejal generalni direktor Fine Cornel Marculescu.

Marculescu je prepričan, da bi bil primer zdavnaj rešen, če bi se z njim ukvarjala samo Fina. A prav prvotna odločitev Fine je še bolj razburila plavalni svet. Ta je januarja plavalca oprostila z razlago, "da vse resnice o primeru ne bo moč nikoli izvedeti".

Svetovna protidopinška agencija je nato odločitev označila za "nemogočo in nesprejemljivo" ter se pritožila na Cas.

Razbite epruvete

In kaj je v ozadju? Nenapovedana dopinška kontrola je septembra 2018 obiskala Suna doma v Zhejiangu na jugovzhodu države. Po odvzemu dopinških vzorcev pa naju bi Sunovi varnostniki, to so sporočili iz švedske organizacije IDTM, kjer vzorce odvzemajo, s kladivom razbili epruvete. Prišlo naju bi celo do "fizičnega kontakta".

Sunovi odvetniki so nato zagovarjali dejanje, češ, da dokumenti niso potrdili avtentičnosti odjemalcev vzorcev. Kmalu nato se je o primeru razpisal britanski Sunday Times, kitajski mediji pa so novico označili za lažno.

Bo kmalu preje novo kazen? Foto: Reuters

Vse skupaj pa ima ozadje še v primeru iz leta 2014, ko si je Sun za izboljšanje dosežkov pomagal s sredstvom za zdravljenje angine pectoris. Takrat je dobil milo, trimesečno kazen, za katero je javnost izvedela naknadno.

Sledil je buren odziv konkurence. "Sun Yang lula vijolično," je med drugim javno dejal nekdanji francoski plavalni as Camille Lacourt ob robu olimpijskih iger v Rio de Janeiru 2016.

Vpleten v več incidentov

Sun se je soočal tudi z drugimi težavami. Leta 2013 je povzročil prometno nesrečo, ob tem ni imel vozniškega dovoljenja in zato je teden dni moral za zapahe. Na SP 2015 je napadel eno od brazilskih reprezentantk, a jo takrat odnesel brez posledic.

Vprašanje je, ali bo brez posledic minil tudi obračun s protidopinškimi preiskovalci.

Preberite še: