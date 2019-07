Za uvod najbolj zadovoljna Klančarjeva, Stevensov začetek spodbuden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z nastopi na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih v Gwangjuju v Južni Koreji so začeli tudi plavalci v bazenskem delu tekmovanja. Z uvodom sta v slovenskem taboru lahko zadovoljna predvsem Neža Klančar na 200 m mešano in Peter John Stevens na 100 m prsno, Katja Fain pa je na 400 m prosto zaostala za lastnimi željami.