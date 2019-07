Slovenci se z dopinškimi zgodbami ne ukvarjajo in ostajajo pri zastavljenih ciljih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih z nastopi začenjajo tudi plavalci v bazenskem delu tekmovanja. Slovenska štiriperesna deteljica ostaja pri zastavljenih izzivih in uvrstitvah okrog 16. mesta.

"Ostajamo pri postavljenih ciljih. Razpoloženje je dobro, v bazenu nam gre v redu. V osnovi si želimo ponoviti izide s katerimi so se plavalci uvrstili na prvenstvo, oziroma te dosežke še malo dvigniti. Prav vsi, ki bodo blizu osebnim rekordom, bodo izpolnili osnovne cilje," pravi selektor Gorazd Podržavnik.

Med Slovenci najvišje pogledujeta Odrova in Stevens

O merljivem delu dosežkov, končnih uvrstitvah, pa: "Realno pričakujemo uvrstitve okrog 16. mesta. Želja je finale. Najvišje rangirata Tjaša Oder na 1500 m prosto, na 800 m prosto pa ima tako kot Peter John Stevens 13. prijavljenih izid. Gostota pa je taka, da se ob dobrem nastopu lahko zgodi marsikaj." Podržavnik pri tem ne skriva, da je majhna skrivnost le forma Stevensa, saj je večji del leta treniral v tujini.

Olimpijska norma kot izziv

Za vse nastopajoče bo izziv tudi olimpijska norma za Tokio 2020, ki jo ima zaenkrat izpolnjeno le Odrova. "Prepričan sem, da je ob dobrem dnevu za Katjo Fain in Nežo Klančar dosegljiva. Drugače je pri Petru, saj 50 m prsno ni olimpijska disciplina, na 100 m prsno pa je norma res ostra. A počakajmo na tekmo in videli bomo, kaj se bo zgodilo."

Zapleti z bazeni za pripravo razrešeni

V slovenskem taboru so veseli tudi, da jim je uspelo rešiti zaplete, ki so se tik pred odhodom napovedovali z bazenom za trening. Prireditelji SP so najprej obljubljali pripravljalni bazen, nato v zadnjem mesecu pred SP sporočili, da bazena za vadbo ne bo, v zadnjem trenutku pa vendarle našli ustrezno rešitev.

Ob Odrovi od slovenske štiriperesne deteljice najvišje pogleduje še Peter John Stevens. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Precej je bilo nervoze in tudi nekaj manjših zapletov. Prve dni smo imeli termine za trening malce preveč skupaj, a to v resnici ni bistveno vplivalo na kakovost treninga. Sicer pa je za vse nastopajoče enako in temu smo se pač morali prilagoditi tudi mi. Težav tu ne vidim," še pravi plavalni strokovnjak s Koroške.

Visoke temperature, velika vlažnost

A zgoden odhod na vzhod Azije in primeren bazen za vadbo sta bila nujna. V Gwangjuju vladajo izredno visoke temperature in vlažnost ter velika onesnaženost zraka, česar v Sloveniji nismo vajeni. "Zato smo šli 10 dni prej na pot, da se prilagodimo. Malo smo skušali ekipo sprostiti z drugimi dejavnostmi, da razbijemo monotonijo in kar uspelo nam je."

Z dopinškimi zgodbami se ne ukvarjajo

Moteč dejavnik tik pred prvenstvom pa so spet dopinške zgodbe in očitki, sredi katerih sta se znašla Kitajec Sun Yang in Rusinja Julija Jefimova, kar je sprožilo odzive v drugih velikih taborih. A slovenski tabor se s tem ne ukvarja.

"Majhne države se s tem ne ukvarjamo. Imamo pogoste kontrole, za Katjo Fain in Tjašo Oder vem, da sta bili testirane skoraj na 14 dni, kar je za moje pojme že kar malo pretiravanje," o dopinških zgodbah, ki so prišle na plano pred prvenstvom, pravi Gorazd Podržavnik. Foto: Vid Ponikvar

"V bazenu se tega ne čuti. To pač preberemo iz medijev. Seveda pa je prvenstvo predolimpijsko, tekma je močna, udeležba rekordna, gostota izidov izredna in napetosti so. V resnici pa se ne dogaja nič, kar ni bilo pričakovano."

Vseeno pa že bodo v oči, da se v zadnjih letih na velikih plavalnih tekmovanjih vedno znova pojavi kakšna od dopinških zgodb, ki mečejo senco na tekmovanje. Zadnji primer je Kitajec Sun, ki se je znašel v prekršku, a bo njegov primer obravnavan šele septembra, namesto, da bi odprta vprašanja rešili pred SP.

Kontrole že moteče

"Majhne države se s tem ne ukvarjamo. Imamo pogoste kontrole, za Katjo Fain in Tjašo Oder vem, da sta bili testirane skoraj na 14 dni, kar je za moje pojme že kar malo pretiravanje. Ob urinu so bili odvzeti tudi krvni vzorci in v zadnje pol leta je bila gostota kontrol res že moteča," še pravi Podržavnik.

Ta je napol v šali dodal še predlog, ki bi ga bilo v protidopinšpki politiki morda dobro vzeti resno: "Kontrol se ne bojimo, a če se že testira športnika, naj se morda pregledajo v krvi tisti dejavniki, ki so pomembni za vadbo in da obenem dobimo nazaj še te podatke, ki so pomembni za delo v bazenu."

