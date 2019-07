Klinarjeva in Bau izstopala v Radovljici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domača plavalka Anja Klinar in Mariborčan Martin Bau sta poskrbela za najboljše izide na mednarodnem plavalnem mitingu v Radovljici. Klinarjeva je najboljši izid dosegla z 2:02,47 na 200 m prosto, Bau pa s 3:58,36 na 400 m prosto.

Prav ženska tekma na 200 m prosto je bila ena najbolj zanimivih na tekmi. V obračunu slovenskih olimpijk iz štafete 4 x 200 m prosto z iger v Rio de Janeiru 2016 je Klinarjeva na koncu prepričljivo premagala Ravenčanko Janjo Šegel, odločitev o zmagovalki pa je padla v drugi polovici tekme.

Ob tem je Klinarjeva slavila še na 100 in 200 m delfin ter 200 m mešano. Šeglova je bila najboljša na 50 in 100 m prosto ter 100 m hrbtno. Med drugimi sta pričakovane zmage dosegli tudi Triglavanka Tina Čelik na 50 m prsno in 50 m delfin ter Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde na 100 m prsno.

Martin Bau je zmagal na 400 m prosto, pa tudi na 200 in 800 m prosto, dober izid pa je dosegel še na 1500 m prosto. Foto: Vid Ponikvar

V moški konkurenci je Bau ob zmagi na 400 m prosto dosegel zelo dober izid s 15:43,76 tudi na 1500 m prosto, zmagal pa je tudi na 200 in 800 m prosto. Ravenčan Matija Može je bil najboljši na 200 m prsno ter na 200 in 400 m mešano.

Na tekmi pa so manjkali reprezentanti, ki jih prihodnji teden čaka svetovno prvenstvo v Južni Koreji, saj so že na prizorišču SP.

