Peršetovi 27. mesto na 10 km

Na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih v Gwangjuju je med Slovenci prva nastopila radovljiška daljinska plavalka Špela Perše in na olimpijski 10-kilometrski razdalji osvojila 27. mesto. Za zmagovalko Xin Xin iz Kitajske je zaostala slabo minuto.

Veliki poraženki tekme sta bili Francozinja Aurelie Muller in Lara Grangeon, ki je v končnici vodila večji del tekme, v zadnjem delu pa močno popustili in osvojili 11. ter četrto mesto. To je za zmago izkoristila Xinova, ki je v finišu ugnala vse tekmice, tudi Američanko Hyley Anderson, ki je bila na zadnjem merjenju vmesnega časa še pred njo, do brona pa je prišla Italijanka Rachele Bruni z dobrim zadnjim delom.

Peršetova je vse do končnice plavala v vodilni skupini, v finišu pa so ji močnejše tekmice ušle.