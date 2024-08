Začenja se 42. Festival Radovljica

Z glasbo nizozemskih dežel se bo drevi ob 20. uri v radovljiški graščini začel tradicionalni, že 42. Festival Radovljica. Festival, ki ga organizira Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo do 27. avgusta ponudil deset koncertov, ki bodo tokrat večinoma posvečeni glasbi 17. in 18. stoletja.

Festival Radovljica je znan po poudarku na starejši glasbi, a v svoje sporede že vrsto let vključuje tudi redko izvajano glasbo 19. in 20. stoletja, pogosto na ustreznih zgodovinskih glasbilih. Tako bo letos v Radovljici zazvenela glasba od renesančnih šansonov do samospevov Ravela in Faureja, pa tudi dhrupad kot najstarejša tradicija indijske klasične glasbe.

Kot je na novinarski konferenci konec maja povedal dolgoletni umetniški vodja festivala Domen Marinčič, bo 42. Festival Radovljica odprl mladi nizozemski ansambel Castello Consort s komorno glasbo, ki so jo igrali na dvoru Leopolda Viljema Avstrijskega v Bruslju 17. stoletja.

12. avgusta bo na vrsti največji projekt festivala. To je festivalski baročni orkester, ki deluje že tretje leto in v katerem sodelujejo pretežno slovenski godalci, ki se posvečajo baročni glasbi. Letos bo 15-članska zasedba skupaj s petimi solisti izvedla oratorij Alessandra Stradelle iz 17. stoletja.

Tretji koncert bo recital na klavikordu, na katerem bo glasbo iz obdobja rokokoja izvajal Menno van Delft. 14. avgusta bo sledila posebnost letošnjega festivala, in sicer dhrupad, ki velja za najstarejšo obliko severnoindijske klasične glasbe. Nastopil bo Uday Bhawalkar, ki je veliko prispeval k uveljavitvi dhrupada po vsem svetu.

16. avgusta bo v Radovljici Večer pri Marcelu Proustu s samospevi Mauricea Ravela, Gabriela Faureja in Reynalda Hahna. Poslušalce bosta v francoske salone 20. stoletja popeljala angleški tenorist Nicholas Mulroy in pianist Alisdair Hogarth.

18. avgusta bo nastopil Ensembel ad Fontes s slovensko violinistko Mojco Gal in gosti iz Slovaške, ki bodo predstavili slovaško ljudsko glasbo. Naslednja dva večera, ki štejeta kot en koncert, bo francoski violončelist Christophe Coin igral Bachove suite za violončelo.

Koncerta 22. in 25. avgusta bosta posvečena baročni glasbi iz Kopra. Na prvem bodo zazvenela baročna glasba iz koprske stolnice, na drugem pa frančiškanski koral, ki je v 17. in 18. stoletju nastal v frančiškanskih samostanih v Kopru in Piranu.

Festival se bo 27. avgusta sklenil z nastopom Giovanne Baviera, ki je razvila oseben pristop k oživljanju zgodovinske prakse petja ob lastni spremljavi na violi da gamba.

Letos pripravili dve delavnici

Festival bo letos ponudil tudi dve delavnici, poleg tradicionalnega mojstrskega tečaja za kljunasto flavto z Matejo Bajt še mednarodno delavnico Od zapisa do odra, ki jo pripravljajo v sodelovanju z Muzikološkim inštitutom Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Festival je po organizacijski plati podoben predhodnim. Glavnina programa bo v radovljiški graščini, ponovno pa bo gostoval tudi v radovljiški cerkvi sv. Petra in v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Tudi letos bo na vse koncerte vozil festivalski avtobus iz Ljubljane in Kranja.