Klančarjeva izstopala v Črni gori, Klinarjeva in Markič v Kopru

Plavalka Olimpije Neža Klančar je uspešno opravila generalko pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Južni Koreji. Konec tedna je na odprtem prvenstvu Črne gore slavila na 50, 100 in 200 m prosto ter dosegla tudi najboljše posamične izide v ženski konkurenci.

Izidi 25,86, 55,85 in 2:01,70 so lepa popotnica pred potjo na skrajni vzhod Azije. "Z veseljem pričakujem svetovno prvenstvo, saj mislim, da lahko še kar precej dodamo. Seveda bo vse to treba v Koreji plavati že dopoldan, kar bo dodaten izziv," je izide pokomentiral trener Olimpije Tomaž Torkar, ki je imel letos v pripravah na največjo tekmo leta posebej težko delo, saj je Klančarjeva opravljala tudi maturo.

Uspešno je v Črni gori nastopala tudi Tina Čelik iz kranjskega Triglava, ki je bila najhitrejša na 50 in 100 m prsno.

V Kopru pa je na mednarodnem mitingu nastopilo več kot 300 plavalcev iz 21 slovenskih klubov. Zmagovalca tekmovanja sta postala domači plavalec Matjaž Markič, najboljši na 50 in 100 m prsno, ter Anja Klinar iz radovljiškega kluba.

Klinarjeva je bila najboljša na 200 m mešano in 200 m prosto, kjer je prepričljivo ugnala še eno radovljiško olimpijko Tjašo Pintar, ter na 50 m delfin. Pintarjeva je bila najboljša na 50 m prsno in 100 m prosto. Z 2:02,63 na 200 m prosto je Klinarjeva dosegla tudi najboljši posamični izid na mitingu.

Koprski klub pa letos čakata še dve prireditvi - že 16. in 17.julija prireditev za kopalce na obeh koprskih kopališčih Uživajmo ob morju in 7. septembra tradicionalni 35. mini plavalni maraton.