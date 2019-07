Ameriška plavalka kritična do Fine: Ni mi všeč, kako se loteva dopinških kontrol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška plavalka Lilly King je pred začetkom svetovnega prvenstva v Južni Koreji obtožila krovno zvezo Fino, da ne naredi dovolj pri odkrivanju in preprečevanju dopinga med plavalci. Izpostavila je primer kitajskega zvezdnika Sun Yanga, ki naj bi uničil svoje krvne vzorce, ko so ga lani jeseni nenapovedano obiskali protidopinški preiskovalci.

Lilly King ni prvič tako ostro nastopila proti dopinškim prekrškarjem oziroma tistim, ki so nečednega delovanja osumljeni. Z rusko tekmico Julijo Jefimovo, ki je pred tem prestala 16-mesečno kaze zaradi jemanja steroidov, se po končanem finalu na olimpijskih igrah v Riu 2016 ni želela rokovati, na novinarski konferenci pa je potem ostro napadla še ameriškega atletskega dopinškega prekrškarja Justina Gatlina.

"Kako priročno. Šele po SP."

Tokrat jo je razjezil odnos krovne zveze v primeru Sun Yang. Kitajca so lani jeseni nenapovedano obiskali protidopinški kontrolorji, a je teste najprej zavrnil, pozneje pa je poskrbel za uničenje epruvet z odvzetimi krvnimi vzorci.

Trikratni olimpijski prvak si je s to potezo nakopal pritožbo krovne protidopinške agencije Wade, ki zahteva njegov suspenz. V najslabšem primeru ga lahko doleti celo doživljenjska prepoved nastopanja, a odločitev o tem bo padla šele po prvenstvu v Gwangjuju.

Fina je pred prvenstvom namreč sporočila, da bo njegov primer obravnavala šele septembra. "Kako priročno. Šele po SP," je takrat tvitnila Kingova, na prizorišču SP pa je svoja ostra stališča še dodatno pojasnila.

"Naš šport mora biti čist. Treba je poskrbeti za pošten boj."

"Naš šport mora biti čist"

"Osebno mi ni všeč, kako se Fina loteva dopinških kontrol. Na tem področju bo treba nekaj narediti, sicer se nam vsem lahko zgodi, da tekmujemo z dopingaši," je dejala dobitnica dveh zlatih medalj iz Ria 2016. "Za začetek bi lahko prepovedali nastopati ljudem, ki uničujejo svoje vzorce v epruvetah."

V boju s Fino jo je podprl tudi Caeleb Dressel, eden največjih zvezdnikov ameriške ekipe in dobitnik sedmih zlatih medalj na prejšnjem SP. "Naš šport mora biti čist. Treba je poskrbeti za pošten boj."

Dodal je, da je povsem vseeno, ali je kontrolor pred vrati ob šestih zjutraj ali ob enajstih zvečer: "Moji vzorci bodo vedno čisti. V zadnjih letih sem imel veliko testov, 30, morda celo 40. A to me ne moti. Zavzemam se za to, da je nadzor strog."

Preberite še: