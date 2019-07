Kenijski atletinji za drugi dopinški prekršek osemletna prepoved

Drugi dopinški prekršek v karieri so ji dokazali po maratonu v Sao Paulu aprila letos, prvič pa se je prekršila leta 2013, takrat je dobila dve leti prepovedi nastopanja. Nova kazen se bo iztekla šele junija 2027.

Biwottova je le zadnja v vrsti kenijskih atletov, ki so jim dokazali ali pa so osumljeni, da so si pomagali na nedovoljen način. Pred njo so v zadnjem času na črnem seznamu prekrškarjev pristali že Abraham Kiptum, Cyrus Rutto, Joyce Chepkirui in Jakob Kibet Kendagor, ki so začasno suspendirani.