Tjaša Oder: Če bo dan pravi, je dosegljiv tudi finale

Slovenski plavalci v Gwangjuju v Južni Koreji odštevajo ure do prvih nastopov na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih. Po dobrem tednu dni adaptacije na klimatsko in časovno razliko vsi že nestrpno pričakujejo prve nastope.

V nedeljo ponoči po slovenskem času bo tekmovanja na 200 m mešano odprla Neža Klančar, ki ji disciplina služi predvsem kot zadnji test pred pomembnejšima nastopoma na 100 in 50 m prosto.

"Tukaj počasi stopnjujemo formo. Mislim, da nam gre dobro in da se bo to na tekmi tudi pokazalo. Sama pričakujem predvsem osebne rekorde oziroma dosežke čim bližje rekordom, potem pa bomo videli, kaj bo," pred prvim tekmovalnim skokom pravi mlada Ljubljančanka, ki si čim prej želi tudi olimpijsko normo za Tokio 2020.

V težkih razmerah na vzhodu Azije bodo dosežki vredni še več. V Gwangjuju namreč vlada visoka vlažnost zraka, ki je za nameček izredno onesnažen. "Malo je res čudno, ker ni sonca in modrega neba. Počasi pa smo se navadili tudi na to."

Plavalka Olimpije je imela tudi težave s prehrano in v zadnjem trenutku ji je trener Tomaž Torkar za popestritev menija iz Slovenije pripeljal nekaj vsakodnevnih dobrot. "V vaseh za športnike so vedno težave. Kuha se za veliko število ljudi in okusov. Zame je hrana tukaj malce preveč azijska in malo premalo evropska, predvsem pa je preveč ocvrtih jedi."

Katjo Fain v nedeljo čaka paradna disciplina na 400 m prosto. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Katjo Fain v nedeljo čaka že kar paradna disciplina na 400 m prosto. Mariborčanka, še lani mladinka, je novinka na svetovnih prvenstvih v 50-metrskih bazenih, za nameček pa je tukaj tudi brez mame in trenerke Metke Sparavec, ki doma skrbi za novorojena dvojčka.

"Fino bi bilo, če bi bila tukaj tudi trenerka, a glede na število plavalcev je pač tako, kot je. Še vedno pa od nje dobim treninge. Morda mi malo manjka komunikacija z njo, saj je v živo vendarle lažje kot pa po telefonu. Ona je tista, ki vidi, kako se počutim in ve, kaj potrebujem."

Fainova si želi predvsem osebni rekord, tudi zanjo pa ostaja eden večjih izzivov nastop na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu in najbližje normi je bržkone prav na 400 m prosto.

Peter John Stevens nestrpno pričakuje tekmo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Že prvi dan nastop čaka tudi Petra Johna Stevensa, ki je sklepne priprave opravil v Nemčiji in ZDA, na 100 m prsno. "Zadnji test v Italiji je bil zelo dober na 50 m prsno, na 100 m prsno pa ne vem, kaj se je zgodilo. Po obratu se mi je zdelo, kot da sem se zalepil v zid in se od njega ne morem odlepiti. Upam, da sem formo popravil in komaj čakam tekmo. Realno pričakujem osebni rekord in boj za polfinale, na 50 m prsno pa finale, kjer pa je tekma nato tudi mala loterija."

A tudi tekma na 50 m prsno ne bo mačji kašelj. Stevens ima 13. prijavljeni izid in za finale bo moral plavati dosežek blizu osebnega rekorda. Morda mu gre na roko dejstvo, da je imel z adaptacijo manj težav, kot je pričakoval. "Sem sem pripotoval iz ZDA in vse kaže, da sem lažje prebrodil 12 ur razlike, kot pa bi jih sedem, če bi prišel iz Slovenije."

Foto: Getty Images

V ponedeljek bo šlo zares za Tjašo Oder in že v uvodu na 1500 m prosto. "Prijavljen imam 11. čas, a bomo videli, kako se bo tekma odvijala. Mislim, da bo za finale zadostoval izid okrog 16:10 in to lahko plavam, če bo dan pravi. Občutki so dobri in upam, da bo tudi jutro pravo in da se bom zbudila in odplavala, kot znam."

Korošica se je po študiju v ZDA vrnila na domače Ravne, kjer priznava, da ima dober sparing, manjka pa ji prava družba na bazenu, saj so ostale domače plavalke precej mlajše. In tako bo vsaj do Tokia 2020, ko načrtuje konec kariere.

Opustila je tudi misel, da bi se preizkusila kot daljinska plavalka. "To je bilo kar nekaj časa aktualno, a ko so v olimpijski program uvrstili tekmo na 1500 m prosto, sem se odločila, da ostanem v bazenu. Na 800 m prosto nisem konkurenčna najboljšim, na 1500-metrski razdalji pa je drugače."

In kot pravi, ji je tudi malce žal, da nikoli ni poskusila nastopiti v eliti med daljinskimi plavalkami. "Ne vem, kaj je razlog. Morda mi trener nikoli dovolj odločno rekel, da naj poskusim, morda sama nisem prepričljivo izrazila te želje. Mislim, da bi bila lahko kar dobra, a zdaj je za to prepozno, saj gre za povsem drugo plavanje. Zdaj se fokusiram le na 1500 m prosto."