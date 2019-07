Britanec piše zgodovino svetovnega plavanja

Britanec Adam Peaty je zmago na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Gwangjuju napovedal že v nedeljskem polfinalu, kjer se je kot prvi plavalec v zgodovini spustil pod mejo 57 sekund (56,88), danes pa je za zmago zadostoval 26 stotink sekunde slabši izid. Srebro je osvojil njegov rojak James Wilby, bron pa z azijskim rekordom 58,63 Kitajec Zibei Yan.

V ženski konkurenci je Kanadčanka Margaret MacNeal s 55,83 nepričakovano ugnala prvo favoritinjo Švedinjo Sarah Sjoestroem, ki pa je s 56,22 ponovila polfinalni dosežek, Kanadčanka pa je z presenetila konkurenco. Tretja je bila Avstralka Emma McKeon.

Na 50 m delfin je prepričljivo zmago dosegel Američan Calaeb Dressel, od katerega v ameriškem taboru pričakujejo kopico kolajn. Z 22,35 se je na vsega osem stotink sekunde približal svetovnemu rekordu Ukrajinca Andrija Govorova, ki je bil razočaran nad šestim mestom. Pričakovano je prvo zlato na 200 m mešano osvojila tudi madžarska železna "lady" Katinka Hosszu.

Rusinja hitrejša od Američanke, ki zahteva spremembe

Lilly King je v polfinalu zaostala za Julijo Jefimovo. Foto: Reuters V polfinalu 100 m hrbtno se je Kitajec Jiayu Xu z rekordom prvenstvom 52,17 na tri desetinke približal svetovnemu rekordu Američana Ryana Murphya, ki si je z Rusom Jevgenijem Rilovim in dosežkom 52,44 razdelil drugo mesto. Torek pa bo pokazal, ali je kdo še varčeval z močmi.

Izjemen finale se obeta tudi na 100 m prsno za dekleta. V polfinalu je Rusinja Julija Jefimova z 1:05,56 za desetinko sekunde ugnala Američanko Lilly King in to le nekaj dni po tem, ko je Američanka spet javno opozarjala, da za Jefimovo zaradi dopinga ni prostora na prvenstvu in od Mednarodne plavalne zveze zahtevala korenite spremembe pri kaznovanju zlorabe prepovedanih substanc v športu. V slovenskem taboru so z enim očesom spremljali tudi nastop Američana Andrewa Seliskarja v polfinalu na 200 m prosto, ki je na koncu osvojil 15. mesto.