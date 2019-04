Slovenski jadralki že v boju za stopničke

Najboljša slovenska ekipa lanskega leta, Tina Mrak in Veronika Macarol, je po četrtem dnevu 50. jadralne regate Princese Sofije v španski Palma de Mallorci v razredu 470 napredovala s petega na tretje mesto. V sedmi regati sta bili Slovenki osmi, v osmem plovu pa sta zmagali in imata 44 točk.

V vodstvu sta ostali Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (32 točk), zmagovalki osme regate. Druga je Britanka Hannah Mills (35 točk), olimpijska zmagovalka iz Ria, ki pa sedaj nastopa z drugo flokistko, Eilidh McIntyre. Četrti sta Kitajki Mengxi Wei in Haiyan Gao, ki imata tako kot Mrakova in Macarolova 44 točk.

"Štarta nista bila najboljša, a sva kar dobro jadrali"

"Četrti dan regat je pihal močnejši veter kot v prejšnjih dnevih, bilo je od 16 do 18 vozlov. Današnja najina štarta nista bila najboljša, a sva kar dobro jadrali. Zlasti v prvi današnji regati je bilo potrebno iskati tak položaj, da si imel veter v jadrih, ker so bile kar velike vetrovne luknje in je bilo treba jadrati po stranici z več vetra. Mogoče bi lahko v prvi regati še nekaj več storili, v drugi pa sva se kljub nekoliko slabšemu startu jadrali na vetru sami in prišli na prvo bojo kot vodilni in na čelu ostali vse do cilja," je sporočila flokistka Macarolova.

Slovenske barve zastopata v razredu laser radial še sestri Lin in Kim Pletikos, slednja je 72. (169), Lin pa je na 88. mestu (219) med 118 tekmovalkami; obe sta po današnjih regatah izgubili kar nekaj mest.

Tekmovanje se bo z regato za medalje končalo v soboto.

Preberite še: